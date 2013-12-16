版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 16:41 BJT

台湾央行：共发行6,252亿台币存单，存单发行余额减210亿

路透台北12月16日 - 台湾央行周一公布，今日共发行6,252亿台币存单，含二年期存单100亿元，相较存单到期6,462亿台币，存单发行余额减210亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,099.00

91天期 0.93 40.00

182天期 1.05 13.00

央行上日共发行891.35亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,306.45亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为67亿台币，累计至周日超额准备为125亿，加计前期1%的超额准备为928亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐