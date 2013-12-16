日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
俄罗斯央行上周五维持指标利率不变，一如预期。央行称尽管经济增长疲弱，但通胀 仍坚守高位。这是俄罗斯央行今年最后一次政策会议。 欧洲央行管委Jazbec称负存款利率是个“很难懂的概念”，央行离使用极端措施还“ 非常远”。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率10.0% 2013年11月27日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年10月29日升25基点 附卖回利率6.75% 2013年10月29日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 隋芬; 审校 艾茂林)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式