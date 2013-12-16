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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 14:30 BJT

表格：中国11月铁矿石、粗钢及钢材产品产量--国家统计局

路透12月16日 - 以下是中国国家统计局公布的11月铁矿石和主要钢材产量一览表:（单位
为吨）

    
                       11月            10月       变动(%)     1-11月累计     变动(%
)
 铁矿石原矿         138,656,055    134,873,622      11.07  1,317,196,400      8.37
 粗钢                60,879,350     65,081,172       4.17    712,863,505      7.82
                                                                              
钢材产品:                                                                         
  铁道用钢材            535,819        541,959       7.49      5,567,602     19.51
  其中：轻轨            117,468        118,094     -19.70      1,322,321     -4.51
        重轨             379922         371705      18.38      3,874,654     33.56
  大型型钢            1,133,371      1,138,523      17.08     11,560,283      7.09
  中小型型钢          5,645,662      5,079,342      15.93     52,583,490     18.87
  钢筋               17,798,235     18,014,845       9.59    187,394,421     13.06
  线材（盘条)        12,695,037     13,604,753       5.40    138,513,193      9.61
  特厚板                471,313        426,637      11.67      6,185,326     26.51
  厚钢板              1,951,972      1,950,948      24.67     22,059,509      2.02
  中板                2,670,691      3,031,713      -0.38     35,420,298      0.58
  热轧薄板              806,274        741,333      15.10      7,236,684     -5.64
  冷轧薄板            2,867,363      2,847,626      19.91     26,940,127     12.74
  中厚宽钢带          9,335,647     10,486,281       9.95    110,730,822     10.31
  热轧薄宽钢带        4,335,836      4,410,764       2.24     51,674,373     14.23
  冷轧薄宽钢带        3,373,240      3,470,802       8.23     36,454,606     10.19
  热轧窄钢带          4,489,687      4,677,691      18.20     54,529,893     16.40
  冷轧窄钢带            920,208        865,182       3.26      9,424,179      9.28
  镀层板（带）        3,628,290      3,642,742      11.72     38,850,500     12.12
  涂层板（带）          684,492        695,224      16.69      6,910,812     -4.22
  电工钢板（带）        763,949        768,103      34.05      7,619,097     28.38
  无缝钢管            2,676,196      2,795,630       3.39     28,634,281      9.72
  焊接钢管            4,470,392      4,464,929      -0.75     46,815,299      9.91
  其它钢材            2,579,078      2,332,602      39.29     21,302,921     19.51
  
 
  
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 (整理 黄凯； 审校 曾祥进)
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