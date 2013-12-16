表格：中国11月铁矿石、粗钢及钢材产品产量--国家统计局

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透12月16日 - 以下是中国国家统计局公布的11月铁矿石和主要钢材产量一览表:（单位 为吨） 11月 10月 变动(%) 1-11月累计 变动(% ) 铁矿石原矿 138,656,055 134,873,622 11.07 1,317,196,400 8.37 粗钢 60,879,350 65,081,172 4.17 712,863,505 7.82 钢材产品: 铁道用钢材 535,819 541,959 7.49 5,567,602 19.51 其中：轻轨 117,468 118,094 -19.70 1,322,321 -4.51 重轨 379922 371705 18.38 3,874,654 33.56 大型型钢 1,133,371 1,138,523 17.08 11,560,283 7.09 中小型型钢 5,645,662 5,079,342 15.93 52,583,490 18.87 钢筋 17,798,235 18,014,845 9.59 187,394,421 13.06 线材（盘条) 12,695,037 13,604,753 5.40 138,513,193 9.61 特厚板 471,313 426,637 11.67 6,185,326 26.51 厚钢板 1,951,972 1,950,948 24.67 22,059,509 2.02 中板 2,670,691 3,031,713 -0.38 35,420,298 0.58 热轧薄板 806,274 741,333 15.10 7,236,684 -5.64 冷轧薄板 2,867,363 2,847,626 19.91 26,940,127 12.74 中厚宽钢带 9,335,647 10,486,281 9.95 110,730,822 10.31 热轧薄宽钢带 4,335,836 4,410,764 2.24 51,674,373 14.23 冷轧薄宽钢带 3,373,240 3,470,802 8.23 36,454,606 10.19 热轧窄钢带 4,489,687 4,677,691 18.20 54,529,893 16.40 冷轧窄钢带 920,208 865,182 3.26 9,424,179 9.28 镀层板（带） 3,628,290 3,642,742 11.72 38,850,500 12.12 涂层板（带） 684,492 695,224 16.69 6,910,812 -4.22 电工钢板（带） 763,949 768,103 34.05 7,619,097 28.38 无缝钢管 2,676,196 2,795,630 3.39 28,634,281 9.72 焊接钢管 4,470,392 4,464,929 -0.75 46,815,299 9.91 其它钢材 2,579,078 2,332,602 39.29 21,302,921 19.51 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 (整理 黄凯； 审校 曾祥进)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式