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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 14:26 BJT

韩国股市：小幅下滑至三个月新低，美联储会议前夕交投谨慎

路透首尔12月16日 - 韩国股市周一小幅收低，连续五个交易日下滑，因投资者在本周美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议前夕持谨慎态度，其影响超过对近期遭打压个股的逢低买盘。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收跌0.1%至1,961.15点，为9月6日以来最低收位。

外资连续第五日卖超，规模为653亿韩元韩股，打压大盘。

但造船类股 受惠于低接买盘，成为涨幅最大板块，现代尾浦造船 过去两周累计跌8.5%后，今日大涨5.7%。(完) 　　
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