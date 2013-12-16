版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 14:32 BJT

日本股市：日经指数跌1.6%至三周半低位，美联储会议结果前市况不安

路透东京12月16日 - 日本股市日经指数周一下跌1.6%至三周半低位，受期指和权重股卖盘所累，投资人并等候美联储本周可能缩减货币刺激规模。

日经指数 跌250.20点至15,152.91，为11月20日以来最低收位。东证股价指数 跌1.3%至1,222.95点，33类股全数下跌。

投资人出脱期指和软银 等权重股。软银挫跌3.2%，为交投最热络的个股。

对汇率敏感的个股亦下跌，因美元兑日圆脱离五年高位。丰田汽车 跌1.9%，本田汽车 跌2.8%。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐