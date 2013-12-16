更新版 1-路透专访:台湾证交所拟明年上半推RQFII ETF平台，投信摩拳擦掌

* 证交所拟推出RQFII ETF平台，采台币、人民币交易“双柜台”模式

* 元大宝来、富邦投信等表达高度意愿

* 香港成功范例在先，台湾仍需央行点头与服贸协议上路 (新增投信业者说法)

记者 董永年

路透台北12月16日 - 台湾发展离岸人民币市场又将跨出重要一步。台湾证券交易所总经理林火灯表示，最快在明年上半年推出RQFII(人民币合格境外机构投资者)的ETF交易平台，并比照香港采行台币、人民币交易的“双柜台”模式。

此为证交所首度对外宣示推出RQFII ETF(股票指数型基金)交易平台的模式与时间表。林火灯并在接受路透电话专访时称，已有包括元大宝来、富邦、永丰等三至四家本地投信公司表达推出RQFII ETF的高度意愿。

他指出，证交所的“双柜台”RQFII ETF交易平台规划，已初步获得金融监督管理委员会(金管会)的同意，惟因牵涉到台币与人民币间的转换，因此需要主管外汇业务的央行点头才能成局。

“我希望愈快愈好，上半年就可以发。”他说。

林火灯补充说，RQFII ETF初级市场的发行是采用人民币计价，次级市场交易则因考量证券投资人多习惯以本币交易，因此才会仿照香港联交所的做法，采用“双柜台”模式。

除需获得央行同意外，林火灯也强调，由于大陆给台湾的1,000亿元人民币RQFII额度，是包裹在两岸服务贸易协议中，因此台湾立法院对该协议的审查进度，将攸关投信业者取得RQFII额度并推出ETF的时程。

根据香港联交所的网站介绍，设有“双柜台”模式的RQFII A股ETF，在联交所设有两个交易柜台，即人民币柜台及港币柜台，供投资者在次级市场进行买卖。两个柜台交易的单位均属相同类别，所有单位持有人都会获得同等对待。两个柜台都有不同的股份代号、股份简称及国际证券号码(ISIN)，以资识别。

证交所表示，截至10月底为止，香港共有九档RQFII ETF挂牌交易。去年7月首三档RQFII ETF挂牌时，因限制以人民币交易，使得成交清淡。惟随后改采“双柜台”模式后，成交量快速放大。

目前香港三大A股ETF分别是iShares安硕富时中国A50 、南方富时中国A50 和华夏沪深300 ，它们管理着超过130亿美元的资产，占据了ETF市场的大部分江山。

**投信摩拳擦掌**

香港成功的发展模式，令台湾投信业者跃跃欲试。包括宝来元大以及富邦等主要投信公司均表示，会有相关的建置与准备。

台湾投信投顾公会理事长林弘立指出，最近公会以及所属投信会员多次与主管机关进行会议，证交所也询问有ETF发行经验的投信对RQFII ETF平台建置给予意见。由于这是证交所第一个外币交易平台，且投资大陆股市指数比较不敏感，因此可以先做。

他表示，投信业者均正面看待RQFII ETF交易平台的推出，不过由于台湾与香港的金融环境不同， 担心若无法以不同币别买进与卖出ETF，将会降低不少诱因。惟业者应不会在庞大的人民币商机中缺席。

“富邦一定会做，我们已经有上证180的台币版(富邦上证 )，要推人民币版很简单。”身兼富邦金控 旗下富邦投信总经理的林弘立说。

台湾最大投信业者--元大金控 旗下的元大宝来投信总经理刘宗圣也强调，会针对RQFII ETF进行建置与规划，“我们会认真考虑。”