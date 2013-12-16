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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:58 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业今年前11月保费收入年减0.3%

路透台北12月16日 - 台湾寿险公会周一公布，今年前11月寿险业总
保费收入较去年同期减少0.3%，其中初年度保费收入(FYP)年减13.5%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，今年1-11月寿险业总保费收入达2
兆1,702.63亿台币；其中初年度保费收入9,064.72亿元，续年度保费收入
为1兆2,637.91亿元，较去年度增加12%。
    
    寿险业2013年1-11月保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目         2013年1-11月     2012年1-11月   成长率(%)
 初年度保费             9,064.72        10,476.03       -13.5
 续年度保费            12,637.91        11,282.83       +12.0
       合计            21,702.63        21,758.86        -0.3
 (完)

 (记者 詹静宜  审校 曾祥进)
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