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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:00 BJT

台湾债市：主要公债殖利率收跌，零星配置需求随美债波动

* 五年及10年债殖利率走低，买气零星
    * FED开会前市场陷观望
    * 10年债仍受美债带动

    路透台北12月16日 - 台湾指标10年期102/10 及五年期公债102/11A02111
=TWO殖利率周一同向收低。由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议即将召开，台债市
场在极少量交投中随美债微幅波动，市场料明日主要公债仍在狭幅区间整理，静待FED公布
声明。
       
    公债交易员指出，10年期美债在亚洲盘殖利率略略走低，尽管台债市场只见零星交易，
但因市场对QE于本周决定退场的预期有所降温，加上交易商持券部位已低，出现零星回补需
求，银行端亦有资金去化的配置考量，令五年及10年债收于日低。
    
    〞美债10年期近来在2.90%已见到顶，台债10年券在1.68%以上感觉就没有急迫性卖压。
〞一位证券商交易员说。
       
    交易员也认为，尽管台债五年券及10年券持券集中度仍低，但筹码看来已适度清洗干净
，表现稳定，料因未纳入统计的小型寿险影响统计准确度，考量筹码可能被锁死的效应，主
要公债仍有机会于狭幅区间略略偏多表现。
    
    交易员估明日10年102/10波动区间在1.65-1.68%，五年券102/11在1.06-1.08%，殖利率
再下空间亦有限。
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   -1.20     1.0700   1.0700-1.0775       5.5
   10    102/10                   -1.70     1.6670   1.6670-1.6785       6.0
 
    另一银行交易员指出，台债市场在年底前等待风险事件一一被厘清，预估年底前都是零
星抛补。他并表示，尽管少数交易商及银行有补券需求，但也不至于让殖利率大幅下滑，只
要美债殖利率稳于当前，不触及3%的关键水准，台债殖利率就在相对区间内波动。
    
    部分交易员指出，从美国市场的反应来看，FED之下的联邦公开市场委员会(FOMC)要在
本周启动QE(量化宽松)退场的可能性不大。
    
    美国长期公债价格周五攀升，收益率曲线趋平，因通胀保持在低位。指标10年期公债价
格           攀升2/32，收益率报2.88%。亚洲盘午后报在2.84%附近。        

    路透调查显示，经济成长前景好转将支持美联储明年3月开始缩减购债，但也不能排除
美联储下周二和周三的会议上宣布缩减举措。32位分析师预计，美联储将于明年3月采取行
动，22位分析师预计美联储明年1月行动，只有12位分析师预计下周行动。               
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    
    周一：美国纽约联邦储备银行制造业指数、美国工业生产；
    周二：美联储(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议、美国CPI、瑞
典央行宣布利率决定、澳洲央行公布12月货币政策会议记录；
    周三：美国FOMC宣布利率决定，美联储主席贝南克举行记者会、欧洲央行管委会和全体
会议，无利率决定发布、美国房屋开工年率、美国Markit服务业PMI、英国货币政策委员会
利率决定；
    周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联
邦储备银行制造业指数；
    周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产
总值。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6670
          5      102/11                       1.0700
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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