台湾债市：主要公债殖利率收跌，零星配置需求随美债波动

* 五年及10年债殖利率走低，买气零星 * FED开会前市场陷观望 * 10年债仍受美债带动 路透台北12月16日 - 台湾指标10年期102/10 及五年期公债102/11A02111 =TWO殖利率周一同向收低。由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议即将召开，台债市 场在极少量交投中随美债微幅波动，市场料明日主要公债仍在狭幅区间整理，静待FED公布 声明。 公债交易员指出，10年期美债在亚洲盘殖利率略略走低，尽管台债市场只见零星交易， 但因市场对QE于本周决定退场的预期有所降温，加上交易商持券部位已低，出现零星回补需 求，银行端亦有资金去化的配置考量，令五年及10年债收于日低。 〞美债10年期近来在2.90%已见到顶，台债10年券在1.68%以上感觉就没有急迫性卖压。 〞一位证券商交易员说。 交易员也认为，尽管台债五年券及10年券持券集中度仍低，但筹码看来已适度清洗干净 ，表现稳定，料因未纳入统计的小型寿险影响统计准确度，考量筹码可能被锁死的效应，主 要公债仍有机会于狭幅区间略略偏多表现。 交易员估明日10年102/10波动区间在1.65-1.68%，五年券102/11在1.06-1.08%，殖利率 再下空间亦有限。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -1.20 1.0700 1.0700-1.0775 5.5 10 102/10 -1.70 1.6670 1.6670-1.6785 6.0 另一银行交易员指出，台债市场在年底前等待风险事件一一被厘清，预估年底前都是零 星抛补。他并表示，尽管少数交易商及银行有补券需求，但也不至于让殖利率大幅下滑，只 要美债殖利率稳于当前，不触及3%的关键水准，台债殖利率就在相对区间内波动。 部分交易员指出，从美国市场的反应来看，FED之下的联邦公开市场委员会(FOMC)要在 本周启动QE(量化宽松)退场的可能性不大。 美国长期公债价格周五攀升，收益率曲线趋平，因通胀保持在低位。指标10年期公债价 格 攀升2/32，收益率报2.88%。亚洲盘午后报在2.84%附近。 路透调查显示，经济成长前景好转将支持美联储明年3月开始缩减购债，但也不能排除 美联储下周二和周三的会议上宣布缩减举措。32位分析师预计，美联储将于明年3月采取行 动，22位分析师预计美联储明年1月行动，只有12位分析师预计下周行动。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：美国纽约联邦储备银行制造业指数、美国工业生产； 周二：美联储(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议、美国CPI、瑞 典央行宣布利率决定、澳洲央行公布12月货币政策会议记录； 周三：美国FOMC宣布利率决定，美联储主席贝南克举行记者会、欧洲央行管委会和全体 会议，无利率决定发布、美国房屋开工年率、美国Markit服务业PMI、英国货币政策委员会 利率决定； 周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联 邦储备银行制造业指数； 周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产 总值。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6670 5 102/11 1.0700 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)