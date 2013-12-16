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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:08 BJT

印尼经济：IMF呼吁厉行改革，调低印尼中期成长预估

路透雅加达12月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，印尼需要推进全方位经济改革，警告称印尼中期成长前景已经减弱。

IMF在印尼经济年度评估中表示，这些改革应关注成长的结构性障碍、燃油补贴的最终取消、就业市场灵活性加大、贸易和投资机制合理化以及深化金融市场改革等方面。

报告指出，“中期经济成长率料平均为6%的水平...低于前次预估的6.5-7%，主要原因是金融状况偏紧、全球经济前景更差以及供应瓶颈持续。

报告称，商品价格周期见顶、经常账赤字、中短期经济成长预计放缓都显示出实施结构性改革的必要性，以此来拓展印尼制造和出口基数、提振正式就业岗位、改善长期增长前景。

“内需应继续成为主要经济驱动力，但这一步需要下决心降低结构性障碍。”

IMF对明年的预估基本与印尼当局一致：经常账赤字保持在相当于GDP的3%以上，且GDP增速放缓至5-5.5%。(完) (编译 石冠兰 审校 隋芬)
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