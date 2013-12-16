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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:24 BJT

中国债市：利率互换短端冲高回落，经济数据略降对冲流动性扰动

路透北京12月16日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一短端呈先涨后回落之势，但当前水平仍较上日收盘稍高约2个基点(bp)。市场人士表示，早盘冲高主受资金面趋紧的扰动，不过随后公布的12月汇丰PMI初值高位回落，稍有对冲流动性的影响，致IRS升幅收敛。

“早晨因为资金偏紧，短的一度冲高，不过后来有些回落，可能受PMI初值的一些影响。今天整体看，成交主要集中在一年、两年的品种，算比较清淡的。”上海一券商交易员称。

中国银行间市场周一主要质押式回购利率 微涨。市场人士表示，大行拆出资金意愿不强，场内供给减少，导致多数机构感觉资金有趋紧迹象。

上述交易员并指出，短期影响市场的主要因素应还是资金面走向。“上周五下午开始资金就感觉有点紧，听说有些大行不愿意出钱，不管怎么说，机构的信心还是比较弱，对未来资金面有担忧。”

一银行交易员预期，若明日央行公开市场未进行七天期逆回购操作，那么本周逆回购或继续缺席。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报正/逆回购及央票需求，具体为28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。而上周公开市场七天和14天期逆回购操作均暂停，一个半月后再现单周空窗操作。

中国广发银行最新报告预期，本周IRS市场上，Repo IRS不适合继续追涨，可考虑逢高收取repo短端，在与fixing较为接近的时候pay repo短端对冲短端信用债持仓成本风险。

汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.8000/4.9000 4.7425/4.8300 4.8121/4.9025 4.9000/5.0000 4.8675/5.1550

上日 4.7373/4.8533 4.6703/4.7480 4.7487/4.8280 4.8363/4.9260 4.8356/5.0522

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变动 +0.0627/+0.0467 +0.0722/+0.0820 +0.0634/+0.0745 +0.0637/+0.0740 +0.0319/+0.1028

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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