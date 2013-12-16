中国债市：利率互换短端冲高回落，经济数据略降对冲流动性扰动

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透北京12月16日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一短端呈先涨后回落之势，但当前水平仍较上日收盘稍高约2个基点(bp)。市场人士表示，早盘冲高主受资金面趋紧的扰动，不过随后公布的12月汇丰PMI初值高位回落，稍有对冲流动性的影响，致IRS升幅收敛。
“早晨因为资金偏紧，短的一度冲高，不过后来有些回落，可能受PMI初值的一些影响。今天整体看，成交主要集中在一年、两年的品种，算比较清淡的。”上海一券商交易员称。
中国银行间市场周一主要质押式回购利率 微涨。市场人士表示，大行拆出资金意愿不强，场内供给减少，导致多数机构感觉资金有趋紧迹象。
上述交易员并指出，短期影响市场的主要因素应还是资金面走向。“上周五下午开始资金就感觉有点紧，听说有些大行不愿意出钱，不管怎么说，机构的信心还是比较弱，对未来资金面有担忧。”
一银行交易员预期，若明日央行公开市场未进行七天期逆回购操作，那么本周逆回购或继续缺席。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报正/逆回购及央票需求，具体为28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。而上周公开市场七天和14天期逆回购操作均暂停，一个半月后再现单周空窗操作。
中国广发银行最新报告预期，本周IRS市场上，Repo IRS不适合继续追涨，可考虑逢高收取repo短端，在与fixing较为接近的时候pay repo短端对冲短端信用债持仓成本风险。
汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.8000/4.9000 4.7425/4.8300 4.8121/4.9025 4.9000/5.0000 4.8675/5.1550
上日 4.7373/4.8533 4.6703/4.7480 4.7487/4.8280 4.8363/4.9260 4.8356/5.0522
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变动 +0.0627/+0.0467 +0.0722/+0.0820 +0.0634/+0.0745 +0.0637/+0.0740 +0.0319/+0.1028
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式