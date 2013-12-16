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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:16 BJT

印度数据：11月整体通胀率达到14个月高位7.52%

路透新德里12月16日 - 周一公布的官方数据显示，印度11月整体通胀率飙升至14个月高位7.52%，高于分析师的预估。食品价格的涨幅创下2010年6月以来最快。

路透调查的分析师原先预估，11月印度趸售价格指数 较上年同期跳涨7%。10月份涨幅为7%。

与此同时，9月涨幅从之前的6.46%上修至7.05%。

11月食品价格同比涨幅达到19.93%，高于10月的18.19%。

上周官方数据显示，食品价格大涨将印度11月零售物价涨幅推升至11.24%，创下纪录高位。(完) (编译 王洋; 审校 隋芬)
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