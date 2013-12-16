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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:17 BJT

韩国债市：公债小幅收高，因外资需求强劲

路透首尔12月16日 - 韩国公债周一小幅收高，因外国投资者需求强劲引发仓位调整，并全线压低收益率(殖利率)。

指标10年期公债 收益率收跌5个基点，12月三年期公债期货 收升0.16点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.82 105.66

10年期公债收益率<KRTSY10Y=KQ 3.631% 3.681%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.278% 3.330%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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