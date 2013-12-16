《焦点》亚洲买家面临进口天然气涨价，美国独享充沛页岩气供应

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
**涨价潮**
长期LNG合同价格通常以油价的百分比计算。几年前签署的一些合同价格为油价的10%或更低，卖家受制于合约，只能接受远低于目前现货市场水准的价格。
KOGAS今年购买也门和俄罗斯LNG的平均价格分别为每英制热单位8.25美元和6.05美元，远低于整体平均购买价格14.84美元，就是因为多年前就与这两国敲定了长期合同。
消息人士称，海关数据显示，韩国10月购买的马来西亚LNG价格为每英制热单位15.91美元，几乎是去年购买价格8.41美元的一倍，主要是因为在现货市场的购买量增加。
日本的电力公司明年可能会面临同样的命运，多家业者与澳洲Woodside Petroleum的供应合同明年将重新协商价格。
日本的发电热能燃料支出中，LNG约占60%，但占供电比例只接近43%。
Woodside预计，向日本提供的LNG平均价格将约为每英制热单位15美元。分析师称，Woodside一些最便宜的合同，价格可能只有每英制热单位8美元左右。
根据花旗集团指出，合同价格跳涨，可能使Woodside未计利息、税项、折旧、摊销(EBITDA)及勘探费用的利润提升逾10亿美元。
Woodside拒绝置评。
中海油 也面临来自BP的涨价压力，BP要把旗下印尼项目的长期合同价格提高至市场价格水准，目前价格低于每英制热单位4美元。
**卖方市场**
亚洲飙涨的LNG价格与北美廉价的燃气价格形成鲜明对比，北美燃气尚未进入全球市场。
即便美国到2010年代稍晚开始出口燃气，计入液化和运输成本，价格也只可能比现有的LNG价格略低一点。
燃气供应商在亚洲很明显占有谈判优势，至少未来几年是如此。
“我不会想在此时重新磋商，因为现在肯定正是卖方市场，”能源咨询公司Tri Zen International的分析师Tony Regan称。
一名消息人士透露，也门LNG在协商一开始提出的售价为油价的15%，高于近年来14-14.5%的水平。
分析师表示，虽然这也许很乐观，但不是不可能。
“目前很难看出未来两到三年会从哪里产生任何重大下行压力，”Wood Mackenzie亚太地区燃气和电力部门主管Gavin Thompson称。(完)
(编译 朱晓军/王翔琼；审校 隋芬/蔡美珍)
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