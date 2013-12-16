金属期市：伦铜持稳，美联储政策会议前夕市场削减风险仓位

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
0705 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 基本持平，报每吨7,251美元，前日上涨0.5%。
铜价在周五触及每吨7,265.25美元，为11月1日以来最高；12月迄今，铜价已经爬升2.8%。
沪铜主力2月合约 升0.37%至约每吨51,410元人民币(8,500美元)。
美国11月零售销售坚稳增长，进一步证实经济正在走强，这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更加接近削减货币刺激措施。
日本经济数据也擦亮了金属市场前景。周一公布的日本央行短观调查显示，日本9-12月企业信心连续第四季改善，这对于日本政府旨在结束通缩的刺激政策是个好兆头。
汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。
市场人士将关注欧洲制造业数据初值，以及美国12月工业产出报告，寻找金属需求改善的信号。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式