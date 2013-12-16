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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:35 BJT

金属期市：伦铜持稳，美联储政策会议前夕市场削减风险仓位

0705 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 基本持平，报每吨7,251美元，前日上涨0.5%。

铜价在周五触及每吨7,265.25美元，为11月1日以来最高；12月迄今，铜价已经爬升2.8%。

沪铜主力2月合约 升0.37%至约每吨51,410元人民币(8,500美元)。

美国11月零售销售坚稳增长，进一步证实经济正在走强，这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更加接近削减货币刺激措施。

日本经济数据也擦亮了金属市场前景。周一公布的日本央行短观调查显示，日本9-12月企业信心连续第四季改善，这对于日本政府旨在结束通缩的刺激政策是个好兆头。

汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。

市场人士将关注欧洲制造业数据初值，以及美国12月工业产出报告，寻找金属需求改善的信号。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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