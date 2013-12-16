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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:32 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场冒险意愿低迷

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* 澳元兑美元跌0.16%，美元兑日圆跌0.29%，欧元兑美元升0.13%，欧元兑日圆跌0.11%

* 日股日经指数下滑1.62%，MSCI明晟除日本外亚洲股指跌0.3%，美元兑日圆外亚洲货币变动不大，美国10年期公债收益率报2.8445%

* 日本企业信心达到六年高位，首相经济刺激政策显效

* 中国12月汇丰制造业PMI初值降至三个月低点。

* 据路透了解到的欧盟提案条款，欧元区银行关闭的成本最初几乎全部由所在国承担，但其它成员国分担的义务会逐步增加。 (完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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