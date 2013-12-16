全球金市：金价小跌，关注美联储政策会议结果

标题新闻：复星国际计划购买俄罗斯最大黄金生产商Polyus股权-Interfax援引俄第一副总理
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“我们猜测美联储在会上可能会按兵不动，但或许会借此表达即将采取行动的想法，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
“这可能在年底之前都会给黄金奠定走软的基调，这一过程中很可能会创下2013年低点。”
0719 GMT，现货金 跌0.3%至每盎司1,234.74美元；现货银 下滑0.5%。
如果美联储决定缩减850亿美元的月度购债规模，打压黄金作为通胀对冲品的吸引力，金价可能进一步承压。
美联储将召开2013年的最后一次政策会议，会议在周三闭幕。 --------------------------0719GMT-------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1234.74 -3.06 -0.25 -26.26
现货银 19.56 -0.09 -0.46 -35.4
现货铂金 1358 -3.49 -0.26 -11.53
现货钯金 716.75 2.75 0.39 3.58
COMEX期金 1234.6 0 0 -26.33
COMEX期银 19.57 -0.03 -0.17 -35.43
汇率
欧元/美元 1.3755
美元指数 80.071
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。