全球金市：金价小跌，关注美联储政策会议结果

“我们猜测美联储在会上可能会按兵不动，但或许会借此表达即将采取行动的想法，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

“这可能在年底之前都会给黄金奠定走软的基调，这一过程中很可能会创下2013年低点。”

0719 GMT，现货金 跌0.3%至每盎司1,234.74美元；现货银 下滑0.5%。

如果美联储决定缩减850亿美元的月度购债规模，打压黄金作为通胀对冲品的吸引力，金价可能进一步承压。

美联储将召开2013年的最后一次政策会议，会议在周三闭幕。 --------------------------0719GMT-------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1234.74 -3.06 -0.25 -26.26

现货银 19.56 -0.09 -0.46 -35.4

现货铂金 1358 -3.49 -0.26 -11.53

现货钯金 716.75 2.75 0.39 3.58

COMEX期金 1234.6 0 0 -26.33

COMEX期银 19.57 -0.03 -0.17 -35.43

汇率

欧元/美元 1.3755

美元指数 80.071

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金