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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:52 BJT

中国期市：沪铜受宏观数据支撑小幅收高，反弹持续性有待考验

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1402     51,410      0.37      218,492 
         黄金(au)     1406     245.75      0.04      167,254 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,671     -0.49    1,482,104 
         橡胶 (ru)    1405     19,795     -0.28      188,734 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,348      0.69    1,659,396 
         豆油 (y)     1405      7,006     -1.30      899,480 
         焦炭 (j)     1405      1,557     -0.70      236,022 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,875      0.23      608,308 
         棉花 (cf)    1405     18,780      0.00       68,044 
 中金所  沪深300(if)  1312    2,365.6     -2.00       77,333 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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