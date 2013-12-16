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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:11 BJT

路透基点：泰州华信寻求40亿元人民币贷款，用于中国医药城项目建设

路透香港12月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，泰州华信药业投资有限公司寻求一笔40亿元人民币(6.59亿美元)融资案，用于中国医药城会展中心第三期项目建设。

本案由中国进出口银行江苏分行牵头，期限约为10年。一名消息人士透露，贷款利率为中国人民银行基准利率的110%左右。

该公司在2011年12月曾从三家银行获得一笔17亿元人民币11年期定期贷款，用于中国医药城项目的二期建设。当时贷款利率为中国人行基准利率的100%。中国国家开发银行担任牵头行，兴业银行和交通银行为一般参贷行。

泰州华信在2011年4月发行了16亿元人民币七年期债券。(完)

(编译 王翔琼；审校 王洋)
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