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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 18:34 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月16日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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*国电电力      200       58      6  12/17-12/18簿记 招商银行    AAA     12/19   12/20
                                         交通银行
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五矿股份       400       30      9     推迟发行     中国银行    AAA      --       --
                                                    农业银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*安信证券      35       10       3    12/19招标     兴业银行    AAA     12/20    12/23
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*中国航空技术  50       15      12  12/19簿记建档   农业银行    AAA     12/20    12/23
国际控股公司                                        平安银行
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*波鸿集团公司   8        4      12  12/23簿记建档   招商银行     AA-    12/25    12/26
                                                    中国银行
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*江苏吴中       3        1      12  12/23簿记建档   招商银行      A+    12/24    12/25
 
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新疆天富       10        6      12  12/17簿记建档   中信银行     AA     12/19    12/20
电力集团
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山东魏桥       30       10      12  12/17簿记建档   招商银行     AA     12/19    12/20
创业集团                       (中债增进公司提供担保)
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西南证券       44        4       3    12/17招标     工商银行     AA+    12/18    12/19
 
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广发证券      130       25       3    12/17招标     建行/农行等  AAA    12/18    12/19
    
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巨化集团       19        5      12  12/18簿记建档   建设银行     AA+    12/19    12/20
                                                    中信银行
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中国城市       25       25      12  12/18-12/19簿记 北京银行     AA+    12/20    12/23
建设控股集团                                        恒丰银行
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长江电力      180       30      12     推迟发行     建设银行    AAA       --       --
                                         农业银行
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成都双流机场   12        1      12     推迟发行     浦发银行     AA+      --       --
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金城集团        6        3      12     推迟发行     招商银行      A+      --       --
                             (中航机电系统有限公司提供担保)
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四川水电投资   10        5      12     推迟发行     兴业银行     AA       --       --
经营集团
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现代牧业集团   14        7      12     推迟发行     招商银行     AA       --       --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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国电电力      27        10 约定赎回前 12/18簿记建档 农业银行     AAA     12/20    12/23
                 长期存续                中金公司
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河南能源      80        30      5       推迟发行    中信证券     AAA　     --      --
化工集团                20      7    (品种间可回拨) 中信银行
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同仁堂         5         5      5       推迟发行    中信银行     AA        --      --
                                         中信建投
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无锡产业      10        10      5       推迟发行    工商银行     AA+       --      --
发展集团                                            建设银行
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百联集团      20        10      3       推迟发行    工商银行     AAA       --      --
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德力西集团    10         5      3       推迟发行    广发银行     AA        --      --
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金晶科技       5         2      3       推迟发行    建设银行     AA-       --       --
 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)
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