CNH动态：离岸人民币即期小涨，来自客盘及美元空头回补的压力消退

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透香港12月16日 - 香港人民币即期汇价 周一小幅上涨。市场人士指出，年底愈近，客户购汇盘已大致结束，且上周的一波美元空头回补也告一段落，离岸人民币重拾升势，但预料年底前大致呈区间波动。
市场人士指出，随着在/离岸价差收弭，境外购汇意愿减少，而本周美联储开会在即，交易员倾向暂时按兵不动，令前几周压抑离岸人民币表现的两大因素均消退，除非汇价获得较大的政策推助，料在6.70上下50点子波动。
“客户的盘在上周已经做得差不多，接下来就是年底，不会再有大的flow进来。”一中资行交易员说。
另一外资行人士也指出，时至年终，各家银行的交易部门大致已经进行今年度结算，交易员均只保留基本部位，在没有新的消息推动下，不会再积极交投。
“除非政策有大的宣布，或是美元／人民币中间价走得更快，CNH应都是区间波动而已。”该名交易员说。且下周之后，交易员陆续放假，市场将更为冷清。
本地时间下午5:30，离岸人民币 报6.0717，上日尾盘在6.0750。在岸人民币收在6.0715，离岸与在岸价差为负2个点子，几乎回到一致水平。
境内人民币兑美元即期 微幅收贬，与中间价小升0.04%相背，但仍然延续最近一周以来基本横盘在6.07元附近的走势。交易员指出，CNH的离岸人民币与在岸价格靠拢，吸引购汇盘回归，令整体结购汇趋向均衡。
交易员指出，市场预估中国经济基本面稳健增长，明年人民币应有2-3%的升幅，即便是美国提前减少买债，人民币受到的冲击料小于其他亚洲币种。
今日公布的汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌预计，中国四季度GDP增速会持稳在7.8%附近。
同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1300/1320，上周五约在6.1325。
美联储将于周二及周三举行2013年最后一次政策会议。由于11月就业报告强于预期、美国国会达成预算协议以及最新迹象显示通胀温和，市场猜测FED提前于本周减少买债的可能性为50／50，此也令美元近期走强，美元指数 上周最多升近1%。FED将在亚洲时间周四凌晨宣布会议结果。（完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式