版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 16:23 BJT

香港股市：收在四周低点，因中国12月制造业PMI数据不佳

路透香港12月16日 - 香港股市周一跌至四周低点，受累于内地股市的偏弱走势。一项民间调查显示，12月中国制造业增速降至三个月低点。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”数据为50.5，低于上月终值50.8，但连续五个月处于荣枯线之上。

恒生指数 收低0.6%至23,114.66点，而恒生国企指数 则下跌0.9%。两指数均跌至11月15日以来的最低。

香港首富李嘉诚旗下企业电能实业 上涨1%，此前该公司称，分拆香港电力业务作独立上市之计划，仅于后者市值最少达480亿港元后方会进行。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐