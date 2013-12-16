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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 16:17 BJT

中国棉花：11月进口同比下降43%，进口均价年内首升--行业协会

路透上海12月16日 - 中国棉花协会周一援引海关统计称，中国11月棉花进口同比下降43%，至17.31万吨，平均进口价格年内首次同比上升。

统计显示，11月中国棉花平均进口价格2,236美元/吨，较10月上涨53美元，涨幅2.4%，同比上涨6.4%。

今年1-11月，中国累计进口棉花354.1万吨，同比减少23.1%；2013年度前3个月累计进口51.56万吨，同比减少38.5%。

中国财政部网站周一公布《2014年关税实施方案》称，明年将对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税，并适当调整相关公式参数。 (完)

欲浏览消息原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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