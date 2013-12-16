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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:20 BJT

新兴汇市：多数亚洲货币持稳观望FED会议，台币小升

亚洲 当日 今年以来 2012年

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坡元 1.2557 1.2547 -0.08 -2.69 1.2219

台币 29.706 29.689 -0.06 -1.92 29.136

韩元 1051.50 1052.65 +0.11 +1.82 1070.60

泰铢 32.02 32.04 +0.06 -4.40 30.61

菲律宾披索 44.15 44.10 -0.11 -7.02 41.05

印尼卢比 12120.00 12095.00 -0.21 -20.54 9630.00

印度卢比 62.07 62.13 +0.10 -11.40 54.99

马币 3.2375 3.2320 -0.17 -5.54 3.0580

人民币 6.0720 6.0712 -0.01 +2.61 6.2303

(完)

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