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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 17:25 BJT

欧洲金融：德国财长支持其央行副总裁劳滕施莱格接替ECB执委亚斯穆森

路透柏林12月16日 - 德国财政部长朔伊布勒周一表示，德国央行副总裁劳滕施莱格是接替欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森的理想人选。

朔伊布勒在接受德国电台Deutschlandfunk采访时称，劳滕施莱格是一位出色的德国央行副总裁，并称其在银行监管方面经验丰富，等欧洲央行担下该地区银行业监管的职责时将有用武之地。

提名劳滕施莱格接任亚斯穆森“肯定是一件非常值得考虑的事情，”朔伊布勒说。德国总理梅克尔周日表示，该国将针对亚斯穆森离任后的空缺提名一位候选人。

亚斯穆森周日称，他将从欧洲央行卸任，并接受德国政府的副劳工部长一职。这样他将可以从法兰克福搬到柏林，与家人团聚。

其他候选人还包括德国金融监管局局长Elke Koenig和德国经济研究机构哈雷负责人Claudia Buch。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/隋芬)
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