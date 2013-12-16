中国证券：明年A股IPO规模或达2,000亿元，首批50家逾400亿元--安永

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透上海12月16日 - 中国A股首次公开发行（IPO）在停滞一年多后，明年1月有望重启。国际会计和咨询公司--安永 周一预计，明年A股IPO总筹资规模2,000亿元人民币左右；首批50家公司融资额或会超过400亿元，其中包括两家大盘新股--陕西煤业和中国邮政速递物流。
A股IPO的暂停，间接地促进了香港新股市场的活跃。安永指出，今年全年香港IPO料达96宗，融资总额预计会达到1,590亿港元，同比增长77%，以融资额计，香港列全球第二。而明年香港IPO市场将继续活跃，项目数达100宗左右，估计融资总额为1,800亿港元。
安永中国审计服务合伙人汤哲辉指出，目前中国证监会在审的700多家拟上市企业，融资总额估计在5,000亿元左右，若全部在明年发行完毕，对市场冲击相当大。
“我估计（明年IPO融资额）在2,000亿元左右，有40%企业明年完成A股上市。”他说。
A股IPO自2012年11月暂停，当年的IPO融资额仅1,030亿元，同比减少63%，融资额创下三年新低，主因是当年缺乏大型IPO项目。而今年全年没有A股IPO。
中国证监会此前宣布新股发行改革意见，并预计约有50家企业明年1月能完成审核程序并陆续上市。安永预计，有可能第一批发行的约50家企业拟筹资额在440亿元左右，其中两家大型IPO--陕西煤业和中国邮政速递物流的筹资额约272亿元，占首批企业总融资额的逾六成。
尽管如此，安永预计明年A股IPO仍将是中小规模企业为主。目前在审企业名单中，76%的公司拟在中小板或创业板上市。未来，工业、科技传媒通讯（TMT）和零售消费将是明年新股发行的主要行业，同时，环保、文化传媒、互联网金融、电子商务等国家扶持产业或新兴产业的企业开始增多。
对于香港市场，安永中国审计服务合伙人黎志光指出，明年全球经济保持平稳，中共十八大三中全会的改革政策对中国经济的正面影响，以及全球流动资金充裕，都将推动大中华区的上市活动继续活跃，除了大陆公司源源不断赴港上市外，可能有大型香港本地企业进行分拆上市来提高股东价值。
香港首富李嘉诚旗下企业电能实业 周日发布声明，有意分拆香港电力业务独立上市，不过仅会在后者市值最少达480亿港元后方会进行分拆。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式