版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 17:55 BJT

台湾汇市：台币连五贬创近三个月低位，美联储会议变数厘清前美元料偏强

* 台币汇价连五贬，创近三个月低点
    * 外资小买小卖，本地银行买汇动作大
    * 明日实质交投区间看29.600-29.650

    路透台北12月16日 - 台币兑美元 周一第五日收贬，创近三个月收盘低位。汇银人士称，虽然市
场对美联储(FED)何时宣布缩减刺激政策看法不一，外资在台股也连三卖，不过汇出并不明显，反而是本地银
行买汇动作积极，再加上央行于尾盘作价，令台币收创9月18日以来低位。
    
    交易员表示，今日有一、两家本地银行买汇动作颇大，市场传闻与军款汇出有关，外资的动作反而相对安
静。由于美联储货币政策决议的变数尚未厘清，此前将有助美元维持偏强格局，预料明日实质交投区将看在29
.600-29.650。
    
    “这几天(美元)买盘都怪怪的，可能年底到了，海外需要付款的东西不能欠过年。”一外商银行交易员表
示。
    
    另一本地银行交易员则称，今日台币实质交易还是维持在29.600附近，外资则小买小卖，没有明确方向。
除非美联储这次有出乎意料之外的宣布，否则年底前市场不会有太大追价意愿。   
    
    今日台币实质交易区间主要在29.596-29.630，上日在29.598-29.619。
    
    台币兑美元此前收盘低位是在9月18日的29.752价位。
    
    台湾加权股价指数 周一收低0.75%，追随大部分区域股市的跌势。 外资及陆资今日在
台股卖超23.32亿台币，连续第三日卖超，三日来共卖超42.99亿台币。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度收敛；一个月期远汇T
WD1MNDFOR=尾盘报价来到29.565/29.585，上日尾盘则收报29.550。     
     
    本周全球重要经济数据以及事件分别为：    
    周二：美联储(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议、美国CPI、瑞典央行宣布利率决
定、澳洲央行公布12月货币政策会议记录。
    周三：美国FOMC宣布利率决定，美联储主席贝南克举行记者会、欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定
发布、美国房屋开工年率、美国Markit服务业PMI、英国货币政策委员会利率决定。
    周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联邦储备银行制造业
指数。
    周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产总值。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.706      29.689    29.590-29.706   29.700     7.53    4.14
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.700      29.680    29.596-29.700   29.690     2.56    2.71
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.055/-0.040       -0.085/-0.070
 美元/台币六个月期         -0.265/-0.240       -0.305/-0.270
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐