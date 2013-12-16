台湾汇市：台币连五贬创近三个月低位，美联储会议变数厘清前美元料偏强

* 台币汇价连五贬，创近三个月低点 * 外资小买小卖，本地银行买汇动作大 * 明日实质交投区间看29.600-29.650 路透台北12月16日 - 台币兑美元 周一第五日收贬，创近三个月收盘低位。汇银人士称，虽然市 场对美联储(FED)何时宣布缩减刺激政策看法不一，外资在台股也连三卖，不过汇出并不明显，反而是本地银 行买汇动作积极，再加上央行于尾盘作价，令台币收创9月18日以来低位。 交易员表示，今日有一、两家本地银行买汇动作颇大，市场传闻与军款汇出有关，外资的动作反而相对安 静。由于美联储货币政策决议的变数尚未厘清，此前将有助美元维持偏强格局，预料明日实质交投区将看在29 .600-29.650。 “这几天(美元)买盘都怪怪的，可能年底到了，海外需要付款的东西不能欠过年。”一外商银行交易员表 示。 另一本地银行交易员则称，今日台币实质交易还是维持在29.600附近，外资则小买小卖，没有明确方向。 除非美联储这次有出乎意料之外的宣布，否则年底前市场不会有太大追价意愿。 今日台币实质交易区间主要在29.596-29.630，上日在29.598-29.619。 台币兑美元此前收盘低位是在9月18日的29.752价位。 台湾加权股价指数 周一收低0.75%，追随大部分区域股市的跌势。 外资及陆资今日在 台股卖超23.32亿台币，连续第三日卖超，三日来共卖超42.99亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一个月天期的折价幅度收敛；一个月期远汇T WD1MNDFOR=尾盘报价来到29.565/29.585，上日尾盘则收报29.550。 本周全球重要经济数据以及事件分别为： 周二：美联储(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议、美国CPI、瑞典央行宣布利率决 定、澳洲央行公布12月货币政策会议记录。 周三：美国FOMC宣布利率决定，美联储主席贝南克举行记者会、欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定 发布、美国房屋开工年率、美国Markit服务业PMI、英国货币政策委员会利率决定。 周四：日本央行公布利率决议、美国初请失业金人数、美国新屋销售年率、美国费城联邦储备银行制造业 指数。 周五：美国实质国内生产总值、美国企业获利、欧元区消费者信心指数、英国国内生产总值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.706 29.689 29.590-29.706 29.700 7.53 4.14 元太外汇经纪公司 29.700 29.680 29.596-29.700 29.690 2.56 2.71 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.085/-0.070 美元/台币六个月期 -0.265/-0.240 -0.305/-0.270 (完)