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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 16:41 BJT

《焦点》日本央行料维持政策不变，因短观调查显示复苏范围在扩大

日本央行曾表示日本经济能承受加税带来的痛苦，并能在不实施额外刺激举措的条件下实现两年内达到2%通胀率的目标。

但即便一些央行委员也和分析师一样，也对已深陷通缩15年之久的日本在两年时间框架内实现2%的通胀率表示怀疑。

就业市场因经济好转而趋紧，但企业仍不愿加薪。通胀预期是否将足以促使企业和居民增加支出，这点也不确定。

日本央行曾表示加薪与通胀预期是消费者通胀的条件，现在通胀率接近1%，明年将迈向2%。

这并非易事，这也是为什么一些市场人士认为日本央行可能最早于4月再度实施宽松举措，届时消费税将上调且央行将公布新的长期经济和物价目标。

本月稍早路透进行的一次调查显示，几乎三分之二日本企业预计央行将在明年前六个月加大刺激力度。

然而，日本央行也不愿意提供更多刺激举措。央行官员表示，在今年4月祭出一系列刺激措施后，只有在日圆突然升值、物价目标的实现面临威胁等外部冲击发生时，央行才会采取行动。

即便如此，日央行维持刺激措施的时间仍将远长于美联储，后者料于本周或明年3月缩减资产购买规模。日本央行希望对于较长时期维持宽松政策的预期能防止日圆急剧升值。

“美联储将退出超宽松政策，日本也将跟随。未来两年日圆可能维持疲软状态，这将成为趋势，”日本经济研究中心首席经济师Nobuyasu Atago称。(完) (编译 张涛/石冠兰 审校 王洋)
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