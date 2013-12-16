《焦点》日本央行料维持政策不变，因短观调查显示复苏范围在扩大

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
日本央行曾表示日本经济能承受加税带来的痛苦，并能在不实施额外刺激举措的条件下实现两年内达到2%通胀率的目标。
但即便一些央行委员也和分析师一样，也对已深陷通缩15年之久的日本在两年时间框架内实现2%的通胀率表示怀疑。
就业市场因经济好转而趋紧，但企业仍不愿加薪。通胀预期是否将足以促使企业和居民增加支出，这点也不确定。
日本央行曾表示加薪与通胀预期是消费者通胀的条件，现在通胀率接近1%，明年将迈向2%。
这并非易事，这也是为什么一些市场人士认为日本央行可能最早于4月再度实施宽松举措，届时消费税将上调且央行将公布新的长期经济和物价目标。
本月稍早路透进行的一次调查显示，几乎三分之二日本企业预计央行将在明年前六个月加大刺激力度。
然而，日本央行也不愿意提供更多刺激举措。央行官员表示，在今年4月祭出一系列刺激措施后，只有在日圆突然升值、物价目标的实现面临威胁等外部冲击发生时，央行才会采取行动。
即便如此，日央行维持刺激措施的时间仍将远长于美联储，后者料于本周或明年3月缩减资产购买规模。日本央行希望对于较长时期维持宽松政策的预期能防止日圆急剧升值。
“美联储将退出超宽松政策，日本也将跟随。未来两年日圆可能维持疲软状态，这将成为趋势，”日本经济研究中心首席经济师Nobuyasu Atago称。(完) (编译 张涛/石冠兰 审校 王洋)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式