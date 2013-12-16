中国外汇：11月代客结售汇顺差创10个月新高，远期净结汇为年内新高--外管局

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透北京12月16日 - 中国外管局最新统计数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以 来的最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。 外管局网站周一公布数据显示，11月银行代客结汇1,634亿美元，售汇1,182亿美元；同期银行代客远期结 汇签约358亿美元，远期售汇签约154亿美元。 今年11月，银行结汇1,647亿美元，售汇1,281亿美元，结售汇顺差366亿美元。 统计并显示，1-11月，银行代客累计结汇16,418亿美元，累计售汇12,849亿美元，累计结售汇顺差3,569 亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约3,173亿美元，累计远期售汇签约2,036亿美元，累计远期净结汇1, 137亿美元。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 代客结售汇净额 451 392 317 94 26 81 172 343 446 322 926 543 185 代客收付款顺收 283 289 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554 317 59 代客远期结售汇 204 130 180 93 26 144 104 91 44 25 94 95 54 净额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一 。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xB z9CP0os3gPZxdnX293QwN311ADA08zCz9fgzBfIwMLc6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYk7UN7Eyd_PwznQ0MDTmIDucJB9yCrcAl 0NPAPd_V293AKMg4MNIfL4zAfJG-AAjgb6fh75uan6BbkRBpkB6YoAhDKqxA!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSE NEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/ whxw/ywfb/node_news_ywfb_store/5c45d4004234a1428424ff3e0e4da78e) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式