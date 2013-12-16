版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:44 BJT

中国外汇：11月代客结售汇顺差创10个月新高，远期净结汇为年内新高--外管局

路透北京12月16日 - 中国外管局最新统计数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以
来的最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。
    
    外管局网站周一公布数据显示，11月银行代客结汇1,634亿美元，售汇1,182亿美元；同期银行代客远期结
汇签约358亿美元，远期售汇签约154亿美元。
    
    今年11月，银行结汇1,647亿美元，售汇1,281亿美元，结售汇顺差366亿美元。
    
    统计并显示，1-11月，银行代客累计结汇16,418亿美元，累计售汇12,849亿美元，累计结售汇顺差3,569
亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约3,173亿美元，累计远期售汇签约2,036亿美元，累计远期净结汇1,
137亿美元。
  
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
                  11月  10月  9月   8月  7月  6月  5月  4月   3月   2月   1月  12年12月  11月
 代客结售汇净额   451   392   317   94   26   81   172  343   446   322   926       543   185
 代客收付款顺收   283   289   126   50   -14  -53  83   169   367   127   554       317    59
 代客远期结售汇   204   130   180   93   26   144  104   91    44    25    94        95    54
 净额                                                                                    
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一
。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)  
    
    
    更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xB
z9CP0os3gPZxdnX293QwN311ADA08zCz9fgzBfIwMLc6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYk7UN7Eyd_PwznQ0MDTmIDucJB9yCrcAl
0NPAPd_V293AKMg4MNIfL4zAfJG-AAjgb6fh75uan6BbkRBpkB6YoAhDKqxA!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSE
NEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/
whxw/ywfb/node_news_ywfb_store/5c45d4004234a1428424ff3e0e4da78e)

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐