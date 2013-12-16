版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:36 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶创三个月高点，受助于乐观日本数据

“市场已经看涨，这一走势可能在1-2月间持续。日圆走软也有所帮助，”东京一家交易商表示。

“本周关键阻力位在289日圆，支撑位在280日圆。但长假之前东京市场可能会出现平仓。”

其他交易商表示，橡胶市场可能测试关键阻力位，但高库存或将限制涨幅。

上海期货交易所成交最活跃的5月合约 最新报每吨19,795元人民币，前日收盘价为每吨19,885元。

新加坡商品交易所近月1月合约 持平于每公斤234美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐