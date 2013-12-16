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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:54 BJT

台湾经济：明年经济成长目标3.2%，通膨率不高于2%--经建会

路透台北12月16日 - 台湾经济建设委员会周一通过2014年经济成长目标为3.2%，高出官方预测明年经济成长率0.61个百分点；另外目标通膨率不超过2%、失业率为4.1%。

台湾经建会每年底均对来年的台湾重要经济指标擘画目标，希冀以此做为政府的努力方向，因此经济成长率均略高于统计机构预估，而CPI则略低于官方公布的预测数字。

11月底时台湾官方统计预测机构--主计总处预估台湾明年的经济成长率为2.59%、CPI预测为1.21%。

经建会综合计划处处长曾雪如说，〞明年一个是投资、一个是出口，...朝这两方面去加把劲。〞此经建目标将在12月底报行政院通过。

针对不少忧心台湾的出口出现结构性问题，她表示，经建会先前已注意此事，未来经建会将针对此提出政策，主要在调整出口商品结构部分。

此外，民间投资方面，曾雪如也说，明年有高阶半导体厂商的新制程投入、以及第四代行动通讯网路的基础建设、以及航空业者购置新机等民间资金投入。

她也表示，近期国际景气朝向正面发展，尤其是政府甫通过自由经济示范区计划，致力松绑限制以利未来加入国际贸易组织，去除经贸障碍，也是政府希望可以改善出口结构的方法之一。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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