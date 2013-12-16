台湾经济：明年经济成长目标3.2%，通膨率不高于2%--经建会

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透台北12月16日 - 台湾经济建设委员会周一通过2014年经济成长目标为3.2%，高出官方预测明年经济成长率0.61个百分点；另外目标通膨率不超过2%、失业率为4.1%。
台湾经建会每年底均对来年的台湾重要经济指标擘画目标，希冀以此做为政府的努力方向，因此经济成长率均略高于统计机构预估，而CPI则略低于官方公布的预测数字。
11月底时台湾官方统计预测机构--主计总处预估台湾明年的经济成长率为2.59%、CPI预测为1.21%。
经建会综合计划处处长曾雪如说，〞明年一个是投资、一个是出口，...朝这两方面去加把劲。〞此经建目标将在12月底报行政院通过。
针对不少忧心台湾的出口出现结构性问题，她表示，经建会先前已注意此事，未来经建会将针对此提出政策，主要在调整出口商品结构部分。
此外，民间投资方面，曾雪如也说，明年有高阶半导体厂商的新制程投入、以及第四代行动通讯网路的基础建设、以及航空业者购置新机等民间资金投入。
她也表示，近期国际景气朝向正面发展，尤其是政府甫通过自由经济示范区计划，致力松绑限制以利未来加入国际贸易组织，去除经贸障碍，也是政府希望可以改善出口结构的方法之一。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式