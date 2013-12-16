日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透伦敦12月16日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：位于1.3701美元的支撑位令欧元/美元反弹，我们认为阻力位在1.3833美元。若该位置被突破，未来将上看长期趋势线阻力位1.3915美元。
美元/日圆：创下新高，在103.74日圆的阻力位上方交投。这是正面信号，表明美元可能进一步攀升到关键阻力位105.75日圆。若美元暂时出现回落，跌势料止步于102.16日圆的支撑位。
欧元/英镑：0.8458英镑是强力阻力位。若欧元/英镑收在该水准上方，将确认乖离率的移动平均值(MACD)稳定在零线上方；这是多头信号，并预示着欧元/英镑料上看0.8511英镑。支撑位在0.8391英镑，在其下方是0.8351英镑。
英镑/美元：修正阶段拉长，若进一步下跌，料不会跌破1.6233美元的支撑位。阻力位在1.6365美元，之后是1.6466美元。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3747 1.3741 +0.04 +4.19 1.3194
美元/日圆 102.90 103.19 -0.28 +18.63 86.74
欧元/日圆 141.48 141.75 -0.19 +23.62 114.45
美元/瑞郎 0.8885 0.8891 -0.07 -2.95 0.9155
英镑/美元 1.6322 1.6296 +0.16 +0.44 1.6251
美元/加元 1.0575 1.0582 -0.07 +6.59 0.9921
澳元/美元 0.8941 0.8962 -0.23 -13.97 1.0393
新西兰元/美元 0.8274 0.8263 +0.13 -0.11 0.8283
欧元/瑞郎 1.2217 1.2220 -0.02 +1.18 1.2075
欧元/英镑 0.8421 0.8432 -0.13 +3.78 0.8114
欧元/瑞典克朗 9.0233 9.0292 -0.07 +5.19 8.5777
美元/挪威克朗 6.1736 6.1764 -0.05 +10.98 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式