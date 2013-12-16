版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:56 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月16日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：位于1.3701美元的支撑位令欧元/美元反弹，我们认为阻力位在1.3833美元。若该位置被突破，未来将上看长期趋势线阻力位1.3915美元。

美元/日圆：创下新高，在103.74日圆的阻力位上方交投。这是正面信号，表明美元可能进一步攀升到关键阻力位105.75日圆。若美元暂时出现回落，跌势料止步于102.16日圆的支撑位。

欧元/英镑：0.8458英镑是强力阻力位。若欧元/英镑收在该水准上方，将确认乖离率的移动平均值(MACD)稳定在零线上方；这是多头信号，并预示着欧元/英镑料上看0.8511英镑。支撑位在0.8391英镑，在其下方是0.8351英镑。

英镑/美元：修正阶段拉长，若进一步下跌，料不会跌破1.6233美元的支撑位。阻力位在1.6365美元，之后是1.6466美元。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3747 1.3741 +0.04 +4.19 1.3194

美元/日圆 102.90 103.19 -0.28 +18.63 86.74

欧元/日圆 141.48 141.75 -0.19 +23.62 114.45

美元/瑞郎 0.8885 0.8891 -0.07 -2.95 0.9155

英镑/美元 1.6322 1.6296 +0.16 +0.44 1.6251

美元/加元 1.0575 1.0582 -0.07 +6.59 0.9921

澳元/美元 0.8941 0.8962 -0.23 -13.97 1.0393

新西兰元/美元 0.8274 0.8263 +0.13 -0.11 0.8283

欧元/瑞郎 1.2217 1.2220 -0.02 +1.18 1.2075

欧元/英镑 0.8421 0.8432 -0.13 +3.78 0.8114

欧元/瑞典克朗 9.0233 9.0292 -0.07 +5.19 8.5777

美元/挪威克朗 6.1736 6.1764 -0.05 +10.98 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐