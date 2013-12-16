更新版 1-印尼经济：世界银行和IMF双双敦促印尼深化经济改革

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
(新增世界银行评论)
* 世界银行称货币政策不能作为主要政策回应
* IMF认为中期经济成长将放缓
* IMF预计经常帐赤字与GDP之比明年将在3%以上
路透雅加达12月16日 - 世界银行和国际货币基金组织(IMF)周一发出警告称，如果印尼希望经济恢复强劲成长，并赢回对印尼失去兴趣的投资者，就要深化改革。
“鉴于成长步伐放缓且经济面临的诸多风险，近期印尼强烈需要加大对收紧货币政策、汇率调整和压缩进口方面的关注度，透过深化改革来提升出口表现，支持投资资金流入，”世界银行在印尼经济季度评估中称。
“决策者关注较长期投资将让经济受益...货币政策不能作为主要的政策回应，”世界银行印尼主管Rodrigo Chaves在声明中称。
印尼对大宗商品出口的依赖受到全球经济滑坡的严重冲击。目前该国必须经受住美国联邦储备理事会(美联储/FED)退出刺激政策的影响。美联储或最早于本周政策会议后开始行动。
IMF周一在另一份报告中称中期经济成长前景已经变差，并敦促应关注成长的结构性障碍、燃油补贴的最终取消、提高就业市场灵活性、贸易和投资机制合理化以及深化金融市场等方面的改革。
IMF指出，“中期经济成长率料平均为6%的水平...低于前次预估的6.5-7%，主要原因是金融状况偏紧、全球经济前景更差以及供应瓶颈持续。
IMF对明年的预估基本与印尼当局一致：经常账赤字保持在相当于国内生产总值(GDP)的3%以上，且GDP增速放缓至5-5.5%。
“近期市场波动和(外汇)储备减少，凸显出需要果断应对宏观经济失衡并控制危及金融稳定性的风险。目前(美联储)延迟缩减政策带来了强化政策和财政缓冲，以及改善市场看法的机会，”IMF称。
印尼投资协调委员会主管Mahendra Siregar对记者表示，他相信外商直接投资将符合预期，但承认投资者对劳资关系、基础设施和执法情况等问题有顾虑。(完)
(编译 王翔琼；审校 白云)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
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路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式