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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:57 BJT

更新版 1-印尼经济：世界银行和IMF双双敦促印尼深化经济改革

(新增世界银行评论)

* 世界银行称货币政策不能作为主要政策回应

* IMF认为中期经济成长将放缓

* IMF预计经常帐赤字与GDP之比明年将在3%以上

路透雅加达12月16日 - 世界银行和国际货币基金组织(IMF)周一发出警告称，如果印尼希望经济恢复强劲成长，并赢回对印尼失去兴趣的投资者，就要深化改革。

“鉴于成长步伐放缓且经济面临的诸多风险，近期印尼强烈需要加大对收紧货币政策、汇率调整和压缩进口方面的关注度，透过深化改革来提升出口表现，支持投资资金流入，”世界银行在印尼经济季度评估中称。

“决策者关注较长期投资将让经济受益...货币政策不能作为主要的政策回应，”世界银行印尼主管Rodrigo Chaves在声明中称。

印尼对大宗商品出口的依赖受到全球经济滑坡的严重冲击。目前该国必须经受住美国联邦储备理事会(美联储/FED)退出刺激政策的影响。美联储或最早于本周政策会议后开始行动。

IMF周一在另一份报告中称中期经济成长前景已经变差，并敦促应关注成长的结构性障碍、燃油补贴的最终取消、提高就业市场灵活性、贸易和投资机制合理化以及深化金融市场等方面的改革。

IMF指出，“中期经济成长率料平均为6%的水平...低于前次预估的6.5-7%，主要原因是金融状况偏紧、全球经济前景更差以及供应瓶颈持续。

IMF对明年的预估基本与印尼当局一致：经常账赤字保持在相当于国内生产总值(GDP)的3%以上，且GDP增速放缓至5-5.5%。

“近期市场波动和(外汇)储备减少，凸显出需要果断应对宏观经济失衡并控制危及金融稳定性的风险。目前(美联储)延迟缩减政策带来了强化政策和财政缓冲，以及改善市场看法的机会，”IMF称。

印尼投资协调委员会主管Mahendra Siregar对记者表示，他相信外商直接投资将符合预期，但承认投资者对劳资关系、基础设施和执法情况等问题有顾虑。(完)

(编译 王翔琼；审校 白云)
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