中国外汇：外管局打击虚假转口贸易，已查获涉嫌违规金额超25亿美元

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透北京12月16日 - 中国国家外管局周一发布新闻稿称，本年度开展的“打击虚假转口贸易专项行动”，截至11月底已查验虚假转口贸易单证1,076份，涉及企业112家，涉嫌违规金额超过25亿美元。
新闻稿称，外管局将加大对银行贸易融资真实性、合规性的监测力度，评估银行交易尽职审查情况，必要时实施现场核查或检查。
新闻稿引述专项行动通报会并称，会议重点通报了专项行动中发现的银行办理外汇业务把关不严的问题，要以实体经济作为贸易融资业务的依托，融资产品必须建立在真实贸易基础上，防止资金运行“脱实向虚”，防范异常外汇资金投机套利。
下半年来随着国内外形势变化，人民币汇率升值预期再起，境外资金通过各种渠道入境，试图套取人民币利率和汇率的收益。根据中国外汇交易中心数据，今年11月外汇远期交易量暴涨，单月合计折逾133亿美元，远超今年前11个月平均25.21亿美元的水平。
中国外管局最新统计数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以来的最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。
外管局近日再度发文打击无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范跨境异常外汇资金流动。外管局强调，对于远期贸易融资业务占比较高，并为涉嫌虚构贸易背景跨境套利的企业提供贸易融资服务的银行，要加大抽查、评估和处罚力度。 （完）
参看详情请点选 www.safe.gov.cn/ (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式