更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收贬，在岸与离岸汇价靠拢引出国内购汇盘

* 人民币即期微幅收贬 * 中间价小幅走升 * CNH与境内汇价趋近，激发国内购汇力量 * 汇市短期方向并不明朗 (更新收盘报价) 路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期 周一微幅收贬，与中间价小幅走高 相背，但仍然延续最近一周以来基本横盘在6.07元附近的走势。交易员指出，CNH的离岸人 民币与在岸价格靠拢，吸引购汇盘回归，令整体结购汇趋向均衡。 交易员指出，CNH的价格和CNY的价格差不多，之前倾向于去CNH购汇的力量比如一些境 内财务公司逐步开始在在岸市场购汇，但市场交投仍相对谨慎，整体波幅狭窄，成交额亦不 高，市场期待客盘或者央行可能的方向指引。 “今天市场有客盘购汇，相对均衡，但整体结汇仍占相对主导，中间价没什么特别的， 也没有出乎意料的东西，市场没有方向。”上述华南某银行交易员指出。 中国外管局最新统计数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以来的 最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。 人民币汇价闪电升值后已横盘一周，和之前市场一直认定升值预期不同，目前市场对于 短期走势出现一定分歧。 有交易员认为，由于结购汇渐趋均衡，不排除目前这样横盘走势延续到年末，6.07的价 位“守到年底”很有可能。 但也有交易员认为，整体结汇偏多的格局没变，市场仍会延续人民币升值走势，但年内 升值幅度相当有限，但仍料升至6.06元，而离岸市场CNH价格则会跟随境内汇价小幅升值的 势头。 全球汇市，美元周一亚洲时段几无变动，投资者等待观望美国联邦储备理事会(美联储/ FED)本周是否会开始缩减购债计划。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0715 6.0712 0.00% 中间价 6.1124 6.1148 0.04% 成交额 445亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 18 6.0713 6.0731 2013年来即期升贬值幅度 2.62% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 600 S> 离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日 1年期NDF 6.1315/35 6.1305 CNH即期 6.0716/31 6.0724 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)