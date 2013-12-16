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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:54 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收贬，在岸与离岸汇价靠拢引出国内购汇盘

* 人民币即期微幅收贬
    * 中间价小幅走升
    * CNH与境内汇价趋近，激发国内购汇力量
    * 汇市短期方向并不明朗

 (更新收盘报价)
    路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期 周一微幅收贬，与中间价小幅走高
相背，但仍然延续最近一周以来基本横盘在6.07元附近的走势。交易员指出，CNH的离岸人
民币与在岸价格靠拢，吸引购汇盘回归，令整体结购汇趋向均衡。
        
    交易员指出，CNH的价格和CNY的价格差不多，之前倾向于去CNH购汇的力量比如一些境
内财务公司逐步开始在在岸市场购汇，但市场交投仍相对谨慎，整体波幅狭窄，成交额亦不
高，市场期待客盘或者央行可能的方向指引。
    
    “今天市场有客盘购汇，相对均衡，但整体结汇仍占相对主导，中间价没什么特别的，
也没有出乎意料的东西，市场没有方向。”上述华南某银行交易员指出。
    
    中国外管局最新统计数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以来的
最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。 
    
    人民币汇价闪电升值后已横盘一周，和之前市场一直认定升值预期不同，目前市场对于
短期走势出现一定分歧。
    
    有交易员认为，由于结购汇渐趋均衡，不排除目前这样横盘走势延续到年末，6.07的价
位“守到年底”很有可能。
    
    但也有交易员认为，整体结汇偏多的格局没变，市场仍会延续人民币升值走势，但年内
升值幅度相当有限，但仍料升至6.06元，而离岸市场CNH价格则会跟随境内汇价小幅升值的
势头。
    
    全球汇市，美元周一亚洲时段几无变动，投资者等待观望美国联邦储备理事会(美联储/
FED)本周是否会开始缩减购债计划。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
   
 在岸市场人民币兑美元                        今日            上日      升贬
             即期成交价格                  6.0715           6.0712    0.00%
                   中间价                  6.1124           6.1148    0.04%
             成交额                       445亿美元                      
                                                                         
           日内相对于中间价最大波幅    0.67% (上限±1%)      日高      日低
                 日内波动幅度(pips)           18            6.0713    6.0731
             2013年来即期升贬值幅度         2.62%                            
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX          600                         
                                 S>                                  
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:44                今日            上日        
              1年期NDF                    6.1315/35         6.1305       
                      CNH即期             6.0716/31         6.0724       
     
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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