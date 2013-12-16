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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 16:55 BJT

路透基点：泰州市政府寻求80亿元人民币棚户区改造项目贷款--RLPC

路透香港12月16日 - 汤森路透旗下基点引述当地消息人士报导，泰州市政府正寻求一笔80亿元人民币(13.2亿美元)15年期融资案，用于该市的棚户区改造项目。

中国国家开发银行担任牵头行。

根据泰州发改委网站在12月12日发布的公告，泰州已从国开行总行获得该项目的信贷批准。

公告显示，项目建设工期为2013-2017年。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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