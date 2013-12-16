版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 17:41 BJT

更新版 1-中国外汇：11月代客结售汇顺差创年内次高，显示资金流入压力较大

(新增分析师评论)
    路透北京12月16日 - 中国外管局最新统计数据显示，11月银行代额结售汇顺差和远期结售汇均位于年内
较高水平，意味着资金流入仍然较大，人民币汇率持续面临升值压力。
    
    外管局网站周一公布数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以来的最高水平；同月远
期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。
    
    “人民币升值压力主要还是来自资金流入。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说，“而资金流入的动力
主要来自利差、升值预期和全球不确定性的下降。”
    
    人民币兑美元即期汇率 11月维持在6.09元做窄幅波动，市场反映有疑似央行干预的大行购汇固
守该关键点位。12月以来即期重启闪电升值后，至今在6.07元关口前已横盘一周，和之前市场一直认定升值预
期不同，目前市场对于短期走势出现一定分歧。
    
    谢亚轩表示，考虑到代客结售汇顺差和远期净结汇再次冲高，11月外汇占款数据估计少不了，大概在3,00
0亿左右；同时11月出口增速高很大程度是基数原因，估计出口带动作用还有限。
        
    海关数据显示，11月中国出口同比增长12.7%，远超预期和前值；贸易顺差达338亿美元，创近五年新高。
   
    
    市场也在猜测年初猖獗的虚假贸易再度升温，尤其是外管局近日再度发文打击无真实交易背景的虚假贸易
融资行为，防范跨境异常外汇资金流动。外管局周一还发布新闻稿称，本年度开展的“打击虚假转口贸易专项
行动”，截至11月底已查获涉嫌违规金额超过25亿美元。
    
    不过谢亚轩认为，相比今年一季度，年末时的虚假贸易比较猖獗时期的规模要小很多，外管局通报的查处
金额也不大，更偏重震慑作用。“估计外管局出台政策对结售汇和外汇占款都应该会产生一些影响，但影响程
度应该不是很大。”
        
    数据显示，11月银行代客结汇1,634亿美元，售汇1,182亿美元；同期银行代客远期结汇签约358亿美元，
远期售汇签约154亿美元；银行结汇1,647亿美元，售汇1,281亿美元，结售汇顺差366亿美元。
    
    统计并显示，1-11月，银行代客累计结汇16,418亿美元，累计售汇12,849亿美元，累计结售汇顺差3,569
亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约3,173亿美元，累计远期售汇签约2,036亿美元，累计远期净结汇1,
137亿美元。
  
    以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
                  11月  10月  9月   8月  7月  6月  5月  4月   3月   2月   1月  12年12月  11月
 代客结售汇净额   451   392   317   94   26   81   172  343   446   322   926       543   185
 代客收付款顺收   283   289   126   50   -14  -53  83   169   367   127   554       317    59
 代客远期结售汇   204   130   180   93   26   144  104   91    44    25    94        95    54
 净额                                                                                    
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一
。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)  
    
    
    更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xB
z9CP0os3gPZxdnX293QwN311ADA08zCz9fgzBfIwMLc6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYk7UN7Eyd_PwznQ0MDTmIDucJB9yCrcAl
0NPAPd_V293AKMg4MNIfL4zAfJG-AAjgb6fh75uan6BbkRBpkB6YoAhDKqxA!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSE
NEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/
whxw/ywfb/node_news_ywfb_store/5c45d4004234a1428424ff3e0e4da78e)

 (发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐