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市场报道 | 2013年 12月 16日 星期一 16:52 BJT

全球贵金属：12月13日SPDR黄金持仓量持平，iShares白银持仓降低0.24%

路透12月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五的黄金持仓量持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量下滑0.24%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 26,608,309.1 12月13日 26,608,309.1 12月12日 0.0 0.00%

iShares 326,001,625.5 12月13日 326,771,846.3 12月12日 -770,220.8 -0.24%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 王洋)
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