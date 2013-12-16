全球贵金属：12月13日SPDR黄金持仓量持平，iShares白银持仓降低0.24%

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透12月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五的黄金持仓量持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量下滑0.24%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 26,608,309.1 12月13日 26,608,309.1 12月12日 0.0 0.00%
iShares 326,001,625.5 12月13日 326,771,846.3 12月12日 -770,220.8 -0.24%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 王洋)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式
路透上海4月13日 - 中国大连机床集团发行的超短期融资券“16大机床SCP002”2月发生交叉违约后，质押资产处置进展并不顺利。其主承销商兴业银行周四公告称，作为该期短融质押担保资产的应收账款未按期回流。 公告显示，16大机床SCP002以发行人大连机床集团子公司--大连机床营销公司拥有的四笔59,904.75万元人民币应收账款作为质押担保资产。根据募集说明书披露的应收账款回款计划，大连君成机电设备公司应于4月5日支付应收账款5,354.75万元，中南地区机床工业供销联营公司（武汉）应于4月10日支付应收账款13,062.5万元。 兴业银行称，截至4月11日日终，“16大机床SCP002”质押应收账款回款的监管账户余额为零。兴业银行已就应收账款未按期回款原因及后续催收计划征询大连机床集团，目前尚未得到其正式回复。 大连机床集团旗下子公司由于1.39亿元银行承兑汇票垫款违约，触发16大机床SCP002发生交叉违约。在持有人会议先后启动豁免违约及救济方案机制，并延长豁免期至2月10日后，截至日终仍未就相关方案办妥法律手续，本应于2月1