香港新股：IPO市场强势料持续至2014年，并保持全球三甲位置--安永

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透香港12月16日 - 国际会计谘询公司安永 周一称，今年香港首次公开发售（IPO）市场强劲回升，预料这个趋势将持续至2014年，使香港可望保持全球三甲位置。
据安永的统计，2013年香港总共96支IPO集资总额料达1,620亿港元，较去年上升80%，以集资额计居全球第二，仅次于美国纽约证券交易所。
展望2014年，安永预计香港总共逾100支IPO集资总额1,800亿港元，有可能保持全球三甲位置。
安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣在记者会上称，随着经济基本因素改善，加上全球流动资金充裕，这都将推动上市活动，令2014年全球包括大中华区IPO活动都会出现突破。
“预计香港市场延续去年的强势，当中以中国内地企业为主，而本地大型企业亦可能趁利率上升周期开始之前分拆业务上市，以预早取得额外资本。”他说
稍早香港首富李嘉诚旗下电能实业 公布拟争取于明年1月底之前分拆香港电力业务作独立上市，上市业务市值至少达480亿港元，以此计算电能实业转让港灯的代价至少约557亿港元，并可带来最少约530亿港元收益。
另据此前传媒报导称，同是李嘉诚旗下的和黄 在放弃出售香港百佳超市后，考虑分拆零售业旗舰屈臣氏在香港和伦敦同步上市。
安永称，预计明年香港IPO主要集中于金融服务、房地产、零售与消费以及医疗行业，这与中国内地金融市场改革、城镇化政策、户籍制度改革等息息相关。
至于IPO市场风险在于美国确定退市时间表可能会令股市波动，而中国A股重启也可能影响内地企业赴港上市意慾。
安永预计，明年A股IPO总筹资规模2,000亿元人民币左右。
据安永统计，2013年全球IPO融资总额1,630亿美元，按年上升27%；年内IPO宗数为864，按年升3%。纽约交易所的融资总额为441亿美元，香港205亿美元，纳斯达克156亿美元，伦敦133亿美元和澳洲96亿美元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式