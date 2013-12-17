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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 08:00 BJT

台湾经济指标预测--12月17日至2014年2月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:  
   
    *12月16日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  12/20  1600      外销订单          11月       --                  +3.2%
    
    *12月23日当周    
    日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   12/23      0830   季调失业率       11月       --                  4.17%
   12/24      1600     工业生产       11月       --                 +0.78%
   12/25      1610     M2年增率       11月       --                 +5.99%
   12/26      1700     重贴现率     第四季       --                 1.875%
  
    *1月6日当周
    
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
    1/6  1610      外汇存底        12月底       --         4,155.59亿美元
    1/6  0830      消费者物价        12月       --                 +0.67%
                   指数(CPI)                        
   1/7   1600      出口              12月       --                   0.0%
   
    *2月17日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   2/20      1610       经常帐     第四季       --        顺差149.1亿美元
 
   日期  当地时间     经济指标    公布月分   预估值                  前值
     --        --    GDP年增率      第四季       --                +1.66%
    
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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