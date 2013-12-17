台湾经济指标预测--12月17日至2014年2月20日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: *12月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/20 1600 外销订单 11月 -- +3.2% *12月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/23 0830 季调失业率 11月 -- 4.17% 12/24 1600 工业生产 11月 -- +0.78% 12/25 1610 M2年增率 11月 -- +5.99% 12/26 1700 重贴现率 第四季 -- 1.875% *1月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/6 1610 外汇存底 12月底 -- 4,155.59亿美元 1/6 0830 消费者物价 12月 -- +0.67% 指数(CPI) 1/7 1600 出口 12月 -- 0.0% *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第四季 -- +1.66% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。