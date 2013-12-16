《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月16日

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透香港12月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价：（本地时间17:05时,1美元=6.0715人民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比 ) 价 仪电电子 5.57 0.456 2.01 市北高新 9.66 0.618 2.57 大众交通 6.44 0.661 1.60 永生投资 13.87 1.178 1.94 老凤祥 24.08 2.41 1.65 S中纺机 24.41 0.753 5.34 鼎立股份 10.63 0.634 2.76 氯碱化工 7.16 0.472 2.50 双钱股份 9.91 0.71 2.30 海立股份 7.76 0.572 2.23 浦东金桥 11.76 1.065 1.82 外高桥 34.65 2.185 2.61 ST联华 21.17 1.655 2.11 锦江投资 10.2 0.889 1.89 中路股份 13.49 0.813 2.73 金山开发 12.88 0.607 3.49 海欣股份 7.24 0.531 2.25 耀皮玻璃 6.35 0.558 1.87 大江股份 5.84 0.376 2.56 上柴股份 11.89 0.774 2.53 丹化科技 8.27 0.619 2.20 上海三毛 8.57 0.834 1.69 友谊股份 10.63 1.378 1.27 上工申贝 11.03 0.548 3.32 上海机电 15.73 1.58 1.64 宝信软件 23.7 1.85 2.11 上海物贸 10.35 0.652 2.61 自仪股份 7.66 0.637 1.98 上海普天 9.3 0.626 2.45 陆家嘴 18.31 1.65 1.83 华新水泥 12.31 1.515 1.34 锦江股份 16.34 1.585 1.70 鄂尔多斯 7.07 0.911 1.28 华电能源 2.54 0.301 1.39 SST天海 6.92 0.343 3.32 大名城 5.52 0.407 2.23 东方通信 5.55 0.463 1.97 黄山旅游 10.66 1.211 1.45 开开实业 10.72 0.739 2.39 海南航空 2.03 0.416 0.80 ST轻骑 3.87 0.308 2.07 振华重工 3.68 0.428 1.42 锦州港 3.89 0.398 1.61 九龙山 3.27 0.31 1.74 凌云股份 7.35 0.582 2.08 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式