中国金融：银监会落实“金十条”，剥夺银行设立金融租赁公司特权

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透北京12月16日 - 民营资本进入金融租赁行业将无制度障碍。中国银监会公布修订后的《金融租赁公司管理办法》，并向社会公开征求意见。本次主要是对金融租赁公司准入条件进行修改，改变原来只能商业银行发起设立金融租赁公司的规定，给各类社会资本（包括民营资本）平等进入金融租赁行业的权利。
银监会网站刊发的答记者问新闻稿称，新的规定不再区分主要出资人和一般出资人，规定符合条件的境内外商业银行、境内制造企业、境外融资租赁公司、其他境内法人机构以及其他境外金融机构等五类机构均可作为发起人。
并且，取消了主要出资人出资占比50%以上的规定，同时考虑到金融租赁公司业务开展、风险管控以及专业化发展的需要，规定发起人中应该至少包括一家符合条件的商业银行、制造企业或境外融资租赁公司，且其出资占比不低于30%，以利于发挥其在金融业务管理和租赁物运营等方面的专业优势。
中国政府今年7月5日发布的“金十条”提出，“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。”
主要修改内容包括：
* 不再区分主要出资人和一般出资人，符合条件的五类机构均可作为发起人设立金融租赁公司（原规定要求区分主要出资人和一般出资人，主要出资人要求持股50%以上，且只能是商业银行）
* 拓宽融资租赁资产转让对象范围，增加固定收益类证券投资业务等
* 允许符合条件的金融租赁公司开办发行金融债、资产证券化以及在境内保税地区设立项目公司等升级业务
* 要求发起人出具书面承诺，更好保护利益相关方的合法权益，促进公司持续稳健经营
* 丰富完善经营规则和审慎监管要求，强调融资租赁权属管理和价值评估，加强租赁物管理与未担保余值管理等
* 允许金融租赁公司试点设立子公司，引导金融租赁公司纵向深耕特定行业
金融租赁公司，是指经银监会批准，以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。自2007年的《金融租赁公司管理办法》开始实施，允许合格金融机构参股或设立金融租赁公司。各家大型中资商业银行相继设立融资租赁公司。随着商业银行的进入，中国金融租赁业进入高速发展阶段。
来自中国租赁联盟的统计数据显示，中国的融资租赁公司总数由2007年的93家增长到2012年的约560家。其中由银监会监管的金融租赁公司20家，其余是由商务部监管的非金融租赁公司。
但是2012年中国融资租赁渗透率在4.14%左右，和发达国家15%-30%的平均水平相比差距较大。（完）
欲了解详情，请点选中国银监会 here (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式