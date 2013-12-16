《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月16日

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透香港12月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价：（本地时间17:12时,1港元=0.78299人民 币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 8.43 12.24 0.88 深物业 8.02 6.58 1.56 南玻 8.64 6.27 1.76 深康佳 4.12 2.77 1.90 ST中华 4.19 1.56 3.43 ST中冠 8.75 4.39 2.55 深深宝 7.80 6.04 1.65 深华发 6.71 3.65 2.35 深赤湾 15.80 14.41 1.40 招商地产 21.46 20.90 1.31 特力 9.50 5.90 2.06 飞亚达 7.90 6.80 1.48 一致药业 39.37 33.10 1.52 深深房 4.15 3.00 1.77 ST盛润 6.61 5.52 1.53 深南电 3.93 2.62 1.92 深纺织 8.28 5.88 1.80 方大集团 5.83 3.01 2.47 深国商 21.89 12.72 2.20 深赛格 5.12 3.00 2.18 宝石 18.25 9.89 2.36 小天鹅 9.90 9.25 1.37 粤高速 3.07 2.58 1.52 晨鸣纸业 3.90 3.88 1.28 ST珠江 3.53 2.52 1.79 丽珠 37.88 38.07 1.27 美菱电器 4.95 4.67 1.35 大冷股份 9.74 6.67 1.86 粤电力 4.87 4.72 1.32 佛山照明 6.20 5.39 1.47 江铃汽车 24.96 30.20 1.06 沙隆达 11.18 7.48 1.91 苏常柴 6.06 4.60 1.68 威孚高科 29.33 27.40 1.37 古井贡酒 20.98 17.55 1.53 ST东海 4.81 3.90 1.58 长安汽车 11.91 15.48 0.98 京东方 2.12 1.86 1.46 鲁泰 10.34 10.45 1.26 本钢板材 3.06 2.54 1.54 张裕 28.20 27.20 1.32 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式