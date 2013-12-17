中国公开市场：今日不进行任何操作，七天逆回购操作继续暂停

路透上海12月17日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作，这是央行连续第二周暂停七天逆回购操作。

央行公开市场上周七天和14天期逆回购操作均暂停，一个半月后再现单周空窗操作，延续净回笼态势，因应资金面转暖，这亦表明央行在货币政策基调上暂无调整迹象。

10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

而本周公开市场则既无逆回购到期，亦无央票到期。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

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