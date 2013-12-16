中国债市：现券收益率上探，资金趋紧和政策偏空机构整体情绪偏低

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透北京12月16日 - 中国银行间债市现券收益率周一上探。市场人士表示，资金有趋紧迹象，年度经济会议表态消解了先前的政策放松传言，年底渐近，机构整体情绪偏低，现券在清淡交投中走弱。
“交易今天整体不活跃，买卖都不多，(收益率)整体上了5-6个点(bp)。”华东地区一银行交易员称，“资金紧张，经济工作会议的表态看法不一，多认为利空债市。”
上海一大型银行的交易员则强调了时点的重要性，除上述缘由外，不少外资银行都已关账，考核因素致市场整体情绪不高，交易进入“垃圾时间”。无论是经济基本面，还是政策，都有太多不确定性，今年的“剁手”经历让机构参与的兴趣很低，“不要妄动，总不好明年一开年就死了。”
上述华东地区交易员则预计，年内新债供给渐无，现券收益率方向不明，或窄幅震荡。目前，一方面关注货币政策操作，观察公开市场是否会继续逆回购操作；另一方面，则关注美联储周中的政策决定。
银行间市场周一主要质押式回购利率 微涨。市场人士表示，大行拆出资金意愿不强，场内供给减少，导致多数机构感觉资金有趋紧迹象。
中国央行行长周小川表示，未来资金价格的平衡点是由总供给、总需求决定，而中国目前相对来说资金的总需求偏大，发展的积极性很强。在这种情况下，资金价格的均衡点就会偏高，这是中国经济的特点。
周五结束的中央经济工作会议明确提出，明年将继续实施积极财政和稳健货币政策，保持国内生产总值(GDP)合理增长，并对粮食安全，淘汰落后产能，防范债务风险等都给予高度关注。明年中国央行货币政策的具体执行可能如在“刀锋上舞蹈”--应对经济下行压力，就不能太紧；而要严控地方政府债务规模，更不能轻言放松。
成交较为活跃的七年期国债130020券 最新报在4.5900%/4.5250%，上日尾盘为4.52%/4.45%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.5105 4.4470
上日 3.4438 4.3089
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.2456/4.1978
国债参考率报价 4.0689/4.0144
金融债参考率报价 5.1944/5.1378 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式