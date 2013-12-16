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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 17:21 BJT

中国债市：现券收益率上探，资金趋紧和政策偏空机构整体情绪偏低

路透北京12月16日 - 中国银行间债市现券收益率周一上探。市场人士表示，资金有趋紧迹象，年度经济会议表态消解了先前的政策放松传言，年底渐近，机构整体情绪偏低，现券在清淡交投中走弱。

“交易今天整体不活跃，买卖都不多，(收益率)整体上了5-6个点(bp)。”华东地区一银行交易员称，“资金紧张，经济工作会议的表态看法不一，多认为利空债市。”

上海一大型银行的交易员则强调了时点的重要性，除上述缘由外，不少外资银行都已关账，考核因素致市场整体情绪不高，交易进入“垃圾时间”。无论是经济基本面，还是政策，都有太多不确定性，今年的“剁手”经历让机构参与的兴趣很低，“不要妄动，总不好明年一开年就死了。”

上述华东地区交易员则预计，年内新债供给渐无，现券收益率方向不明，或窄幅震荡。目前，一方面关注货币政策操作，观察公开市场是否会继续逆回购操作；另一方面，则关注美联储周中的政策决定。

银行间市场周一主要质押式回购利率 微涨。市场人士表示，大行拆出资金意愿不强，场内供给减少，导致多数机构感觉资金有趋紧迹象。

中国央行行长周小川表示，未来资金价格的平衡点是由总供给、总需求决定，而中国目前相对来说资金的总需求偏大，发展的积极性很强。在这种情况下，资金价格的均衡点就会偏高，这是中国经济的特点。

周五结束的中央经济工作会议明确提出，明年将继续实施积极财政和稳健货币政策，保持国内生产总值(GDP)合理增长，并对粮食安全，淘汰落后产能，防范债务风险等都给予高度关注。明年中国央行货币政策的具体执行可能如在“刀锋上舞蹈”--应对经济下行压力，就不能太紧；而要严控地方政府债务规模，更不能轻言放松。

成交较为活跃的七年期国债130020券 最新报在4.5900%/4.5250%，上日尾盘为4.52%/4.45%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5105 4.4470

上日 3.4438 4.3089

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2456/4.1978

国债参考率报价 4.0689/4.0144

金融债参考率报价 5.1944/5.1378 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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