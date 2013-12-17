新债招标：中国国开行五年增发债收益率低于预期，短端接近--业内人士

路透上海12月17日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一、三和五年期固息增发债中，五年期中标收益率5.5545%，低于此前5.60%的预测均值。

同时招标的一年增发债收益率为5.3622%，符合预测均值5.36%；三年增发债加权中标收益率为5.5542%，稍高于预测均值5.53%，边际中标收益率为5.5848%。

业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.37倍、2.58倍和2.71倍。

国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.67%和5.70%。

另外，本周四国开行还将招标发行三期债，发行总额不超过170亿元。

今日招标新债具体条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

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发行上限 1年20亿，3/5年30亿，7年50亿，10年70亿

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月17日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格(荷兰式)招标，

3/7年采用多重价格(美国式)招标

缴款日/起息日 12月19日/10月24日

分销期 12月18日-12月19日

上市日 1年：12月23日

3/5/7/10年：12月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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