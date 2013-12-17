新债招标：中国国开行五年增发债收益率低于预期，短端接近--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海12月17日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一、三和五年期固息增发债中，五年期中标收益率5.5545%，低于此前5.60%的预测均值。
同时招标的一年增发债收益率为5.3622%，符合预测均值5.36%；三年增发债加权中标收益率为5.5542%，稍高于预测均值5.53%，边际中标收益率为5.5848%。
业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.37倍、2.58倍和2.71倍。
国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对后两期债的预测均值为5.67%和5.70%。
另外，本周四国开行还将招标发行三期债，发行总额不超过170亿元。
今日招标新债具体条款如下：
第43、44、45、46、47期增发债
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发行上限 1年20亿，3/5年30亿，7年50亿，10年70亿
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 12月17日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格(荷兰式)招标，
3/7年采用多重价格(美国式)招标
缴款日/起息日 12月19日/10月24日
分销期 12月18日-12月19日
上市日 1年：12月23日
3/5/7/10年：12月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。