《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月17日

*工商时报：

--日月光 排废水风暴越演越烈，公司采取双管齐下措施，对内全力配合政府与司法调查，上周更请外资喝咖啡稳盘。外资自事件爆发后也赏脸越跌越买，尽管该股昨日首度出现跌停锁死，外资照样大买超2.45万张，连续五个交易日合计买超达12.7万张，以均价计算，砸下约35亿台币银弹。

--针对开放大陆企业至台湾第一上市，即所谓T股挂牌，金管会将在12月底与大陆证监会启动初步协商。金管会主委曾铭宗昨日表示，原定今年上路的T股挂牌，因牵涉问题复杂，因此开放速度放缓，但最快本月底即会启动两岸工作小组层级的洽商，逐步敲定T股挂牌细节。

--两岸证券商品相互挂牌将有重大突破。立法院财政委员会上日考察证交所，总经理林火灯进行作业务报告时指出，为深化两岸证券业合作，将适时开放两岸证券业指数合作，拟率先与上海证交所开放两岸ETF（指数股票型基金）相互挂牌。林火灯表示，证交所董事长李述德已与上海证交所研议签署业务合作备忘录（MOU），双方正就签署MOU文字沟通中，惟未来与上海证交所展开的业务合作，不一定只受限于需签署MOU。

--同一机构、同一评等的宝岛债利率不能低于香港点心债。金管会主委曾铭宗昨日表示，已找宝岛债相关承销商沟通，并取得共识，未来同一机构、同一信评等级单位，发行的宝岛债利率，必须参考近期在香港发行点心债，〞要有相同的订价水准〞。

*经济日报：

---台达电 董事长海英俊昨日表示，台达电正从零组件制造商转型为整合解决方案供应商，除了扩编相关人力，并计划建立将同类解决方案〞模组化〞机制，透过加值从赚利润较低的制造财，转为赚利润较好的制造业服务财。

--开发金控 并购商业银行加快脚步，最快明年第一季内对潜在标的正式出价，内部并拟定并购谈判四大原则，包括股价净值比（PB）不高于1.5倍、现金收购为主、工银切割转商银与创投、不以董事席位为交换等。据消息指出，开发金仍优先锁定万泰银行，但预估出价将不高于每股14台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。