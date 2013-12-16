重温稿-中国新债预测：国开行福娃债增发需求料较为中性，资金稍紧短端变数略大

* 招标品种: 国开行第43-47期增发债

* 期限及金额上限：1年20亿；3/5年30亿；7年50亿；10年70亿

* 招标时间: 周二(17日) 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 5.28%-5.42%；5.40%-5.64%；5.55%-5.70%；5.60%-5.72%；5.60%-5.75%

* 预测均值: 5.36%；5.53%；5.60%；5.67%；5.70%

路透上海12月16日 - 在其他利率债发行逐步收兵之时，中国国家开发银行 周二将再增发五期固息债。路透调查显示，财政存款尚未开始大量投放，例行缴准等致主要回购利率止跌转升。不过因利率债供给渐少，明日新债有望略受支撑，一至10年增发债收益率预测均值分别落在5.36%、5.53%、5.60%、5.67%和5.70%。

交易员并称，相对来说，目前市场对10年等长端绝对收益更为认可，预测值接近甚至低于上周同期增发水平，而短端受流动性变化影响较多，结果或偏高。

上海一银行交易员认为，明日五期债中，“长的(收益率可能)会低点，短的不好说。”

他解释说，今日起市场资金面略有显紧，若明日央行公开市场继续停止进行逆回购，届时流动性未有改善的话，短债收益率可能因此被推高。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.3452%、5.5013%、5.5660%、5.6127%和5.6220%。

北京一券商分析师则表示，资金面和供给的多空因素共同作用下，明日新债需求可能较为中性。

据已知的利率债发行公告，本周仅有国开行将在周二和周四两次招标发行新债。而今日货币市场隔夜和七天期等主要回购利率止跌上涨，其中七天期涨幅逾10个基点(bp)。

明日增发新债具体条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

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发行总量 1年不超20亿元，3/5年不超30亿元，7年不超50亿元，10年不超70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月17日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格(荷兰式)招标，

3/7年采用多重价格(美国式)招标

缴款日/起息日 12月19日/10月24日

分销期 12月18日-12月19日

上市日 1年：12月23日

3/5/7/10年：12月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

此前第43-47期债历次发行情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --

11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --

11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --

12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --