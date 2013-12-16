《中国企业债发行日程表》--12月16日

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *镇江城投集团 12 7 12/17簿记建档 上限7.90% AA 12/18-12/19 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================== *忻州资产经营 6 7 12/17簿记建档 上限8.50% AA 12/18-12/24 中德证券 管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== *河池城投建设 11 7 12/17簿记建档 上限8.50% AA- 12/18-12/24 国信证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保) ========================================================================================== 诸暨越都投资 12 7 12/11簿记建档 8.20% AA 12/12-12/17 中信建投证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================== 大理经济 4 7 12/10簿记建档 8.30% AA 12/11-12/17 国信证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 常州滨湖 15 7 12/11簿记建档 8.04% AA 12/12-12/18 银河证券 建设发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================== 府谷国资 12 7 12/13簿记建档 *8.69% AA 12/16-12/18 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 泰兴成兴国资 8 7 12/11簿记建档 8.30% AA 12/12-12/19 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 秦皇岛 7 7 12/16簿记建档 区间7.4%-8.0% AA 12/17-12/19 摩根士丹利华鑫证券 开发区国资 (第3-7年末每年偿还20%本金/秦皇岛城市发展投资控股集团提供担保) ========================================================================================== 天津武清国资 6 7 12/16簿记建档 上限8.02% AA+ 12/17-12/20 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================== 即墨城开投资 8 6 12/16簿记建档 *8.10% AA 12/17-12/23 华泰联合证券 (第3-6年末每年偿还25%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
路透东京4月13日 - 日本股市周四创四个月新低，因美国总统特朗普称美元太强推动日圆兑美元上扬，沉重打击了汽车类股和科技类股。
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩
路透上海4月13日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(17日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债中，三年期品种为新发债，七年和15年为该行第四期 和第 六期增发债，票面利率3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过15亿元 。 具体发行条款如下： 2017年第7期新发债；4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过15亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月17日下午14:00-15:00 招标方式