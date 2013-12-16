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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 17:49 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月16日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*镇江城投集团  12       7   12/17簿记建档    上限7.90%     AA      12/18-12/19  银河证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保)
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*忻州资产经营   6       7   12/17簿记建档    上限8.50%     AA      12/18-12/24  中德证券
管理中心              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*河池城投建设  11       7   12/17簿记建档    上限8.50%     AA-     12/18-12/24  国信证券
发展有限公司          (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保)
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诸暨越都投资   12       7   12/11簿记建档      8.20%       AA      12/12-12/17 中信建投证券
发展有限公司          (第3-7年末每年偿还20%本金)                         摩根士丹利华鑫证券
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大理经济        4       7   12/10簿记建档      8.30%       AA      12/11-12/17  国信证券
开发投资集团          (第3-7年末每年偿还20%本金)
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常州滨湖       15       7   12/11簿记建档      8.04%       AA      12/12-12/18  银河证券   
建设发展集团   (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)
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府谷国资       12       7   12/13簿记建档     *8.69%       AA      12/16-12/18  海通证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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泰兴成兴国资    8       7   12/11簿记建档      8.30%       AA      12/12-12/19  宏源证券
                       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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秦皇岛          7       7   12/16簿记建档 区间7.4%-8.0%    AA　　12/17-12/19  摩根士丹利华鑫证券
开发区国资      (第3-7年末每年偿还20%本金/秦皇岛城市发展投资控股集团提供担保)
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天津武清国资    6       7   12/16簿记建档    上限8.02%     AA+     12/17-12/20  中信建投证券
               (第3-7年末每年偿还20%本金)                                       渤海证券
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即墨城开投资    8       6   12/16簿记建档     *8.10%       AA      12/17-12/23  华泰联合证券
               (第3-6年末每年偿还25%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
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