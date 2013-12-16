中国资管：上周银行理财产品发行714款，各期限预期收益率环比皆走高

路透北京12月16日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（12月7日-12月13日）87家银行共发行了714款理财产品，发行银行数 较上期报告增加6家，产品发行量增加62款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为26.05% ；非保本型理财产品共528款，市场占比为73.95%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 272 +18 其中：人民币 263 5.39% 外币 9 2.56% 组合投资类 410 5.69% +48 融资类 5 6.07% +4 结构性产品 14 6.09% -1 其它类产品 13 5.66% 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 27 4.36% 3.74% 1个月至3个月（含） 367 5.57% 5.44% 3个月至6个月（含） 204 5.58% 5.36% 6个月至1年（含） 109 5.70% 5.18% 1年以上 7 6.26% 7.06% 没有无固定期限产品发行 上周53家银行共发行了263款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为1080天；预期年化收益率最低2.50%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率不变 ，最高预期收益率上升40个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益 率 1个月以下 17 6.46% 4.18% 1个月至3个月 142 53.99% 5.41% 3个月至6个月 71 27.00% 5.53% 6个月至1年 32 12.17% 5.64% 1年以上 1 0.38% 7.00% 上周4家银行共发行9款外币债券和货币市场类理财产品。其中，5款为美元债券和货币 市场类理财产品，平均预期收益率为2.66%。 **到期产品全部实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有691款产品到期，197款公布了到期收益率的产品全部实现 了最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债 券和货币市场工具类产品282款，结构性产品28款，其中人民币债券类产品平均到期收益率 为4.77%，较上期报告上升4个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.90%，较上期报告 上升14个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有11款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为晋商银行发行的“多盈185号D”，资金投向票据资产和债券和 货币市场工具，投资期限119天，到期实现年化6.00%的收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 曾祥进)