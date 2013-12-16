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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 18:03 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行714款，各期限预期收益率环比皆走高

路透北京12月16日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，上周（12月7日-12月13日）87家银行共发行了714款理财产品，发行银行数
较上期报告增加6家，产品发行量增加62款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为26.05%
；非保本型理财产品共528款，市场占比为73.95%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     272   +18
    其中：人民币         263        5.39%
           外币            9        2.56%
    组合投资类           410        5.69%           +48
    融资类                 5        6.07%           +4
    结构性产品            14        6.09%           -1
    其它类产品            13        5.66%       
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     27       4.36%       3.74%
    1个月至3个月（含） 367       5.57%       5.44%
    3个月至6个月（含） 204       5.58%       5.36%
    6个月至1年（含）   109       5.70%       5.18%
    1年以上              7       6.26%       7.06%
    没有无固定期限产品发行


    上周53家银行共发行了263款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为1080天；预期年化收益率最低2.50%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率不变
，最高预期收益率上升40个基点。


    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限            产品数量（款）  占比            平均预期年收益
                                                 率 
 1个月以下       17              6.46%           4.18% 
 1个月至3个月    142             53.99%          5.41% 
 3个月至6个月    71              27.00%          5.53% 
 6个月至1年      32              12.17%          5.64% 
 1年以上         1               0.38%           7.00% 
    
    上周4家银行共发行9款外币债券和货币市场类理财产品。其中，5款为美元债券和货币
市场类理财产品，平均预期收益率为2.66%。
        
    
    **到期产品全部实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有691款产品到期，197款公布了到期收益率的产品全部实现
了最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债
券和货币市场工具类产品282款，结构性产品28款，其中人民币债券类产品平均到期收益率
为4.77%，较上期报告上升4个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.90%，较上期报告
上升14个基点。 

    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有11款，所有产品均为人民币产品。 
    
    到期收益率最高的产品为晋商银行发行的“多盈185号D”，资金投向票据资产和债券和
货币市场工具，投资期限119天，到期实现年化6.00%的收益率。（完）

 (整理 张胜男; 审校 曾祥进)
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