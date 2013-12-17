版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 17:04 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，银行业买超3.5亿台币

路透台北12月17日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      5.00      1.50        +3.50
     票券业      0.00      0.50        -0.50
     证券业      0.50      3.50        -3.00
 
    10年公债102/10            交易资料如下：(单位：亿台币)
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      3.00      0.00        +3.00
     票券业      0.00      0.00         0.00
     证券业      0.50      3.50        -3.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐